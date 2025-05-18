Konserde yoğun kalabalığa seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu özel günü; kültür, sanat ve müzikle iç içe bir festivalle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu etkinliklerle kutlayıp, Asrın Felaketi’nin etkileri sosyal etkinliklerle hafifletmek isteyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yine unutulmaz bir festivale daha imza attı.

19 Mayıs Gençlik Festivali’nin ilk sahnesi, Açık Sahne Sanat Akademisi Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerle gönülleri ısıtan orkestra, milli marşlarla yürekleri kabarttı. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç’un sahneye çıkmasıyla da coşku tavan yaptı.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında EXPO alanında gerçekleştirilen konser, gençlerin yoğun ilgisiyle adeta izdihama sahne oldu.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran gençler, sevilen sanatçının şarkılarıyla hem coştu, hem de 19 Mayıs’ı gönüllerince kutladı. Oğuzhan Koç da enerjisiyle adeta kalpleri fethetti.

“Aşk Beni Yendi”, “Yüzük” ve “Küsme Aşka” gibi hit parçalarını Onikişubatlılarla birlikte söyleyen Koç, sahnede hem eğlendirdi hem duygulandırdı.

Sahne aralarında gençlere seslenen Koç, “19 Mayıs ruhunu böylesine kalabalık ve coşkulu bir kitleyle yaşamak tarif edilemez bir mutluluk. İyi ki Kahramanmaraş’tayım, sizleri çok seviyorum. Bizlerin burada olmasını sağlayan Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Vahit Kirişci: Hanifi Toptaş başkanımız gençlere layık olmak için çok çalışıyor

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ile sahneye gelen Başkan Hanifi Toptaş, günün anısına Oğuzhan Koç’a çiçek takdim ederken, kente özgü değerleri hediye etti.

Burada vatandaşlara yönelik kısa bir konuşma yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii ki bizim gençler geleceğimiz, umudumuz, gençler bu ülkenin olmazsa olmazı.bizTeknofest kuşağının Türkiye'yi nerelere getirdiğine şahit olduk. Bunu bizim yaşımızdakiler değil, gençler başarıyorlar. Başarmaya da devam edecekler. HanifiToptaş başkanımız, o da bir genç. Bir ilçenin yöneticileri olarak gençlere layık olmaya çalışıyor. Bu çalışmaların çok daha güzelleri, çok daha gençlerimizi etkileyecek olanları inşallah devam edecek.Biz her daim kendilerinin yanında yer alıyoruz, yer almaya da devam edeceğiz” dedi.

“Onikişubat’ı sadece yollarla değil, ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla da imar etmenin gayretini veriyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederek, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin 106. yılını, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz.Sizlerin bu alanı dolduran heyecanı, umut dolu bakışları, inanın bizlere güç veriyor, geleceğe dair inancımızı daha da perçinliyor. Gençliğine güvenmeyen bir milletin istikbali olmaz. Biz, siz gençlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu aziz vatanın yarınları sizlerin omuzlarında yükselecek.19 Mayıs Gençlik Festivali ile siz kıymetli gençlerimize sadece bir konser gecesi değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat şöleni sunmayı hedefledik. Bugün Oğuzhan Koç, Pazartesi de Yücel Arzen gibi kıymetli sanatçılarımız, yerel sanatçılarımız ve şehrimizin güzide seslerinden oluşan koromuzla birlikte, dolu dolu bir festivalle vatandaşlarımızlayız. Onikişubat’ı sadece yollarla değil, ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla da imar etmenin gayretini verdik, vermeye de devam ediyoruz.Festivalimize katılan Oğuzhan Koç’a, emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve bu coşkuyu bizimle paylaşan siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Gençlik Festivali, 19 Mayıs akşamı Yücel Arzen konseriyle devam edecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserler, gençleri milli birlik ve beraberlik duygularıyla bir araya getirirken, unutulmaz anlara da ev sahipliği yapıyor.