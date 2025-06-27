Geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Seydi Demir, 2025-2026 sezonunda da sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak. Oyun zekâsı, temposu ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Seydi, takımın en güvenilir isimlerinden biri olmaya devam edecek.

Kalemizi güvenle koruyan tecrübeli file bekçisi Kenan Karademir, teknik heyetin onayıyla bir sezon daha Onikişubatspor’un formasını giyecek. Karademir’in maçlardaki soğukkanlı duruşu ve kritik anlardaki refleksleri, onu savunma hattının kilit ismi hâline getiriyor.

Geçtiğimiz sezon boyunca sergilediği disiplinli çalışması ve hazır oluşuyla teknik ekibin beğenisini kazanan genç kaleci Yusuf Durna da yoluna Onikişubatspor’da devam edecek. Bu sezon daha fazla forma şansı bulması beklenen Yusuf, geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.