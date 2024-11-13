Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2025 yılı sınav takviminin belirlendiğini duyurdu. Ersoy, “Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

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Açıklamaya göre, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025’te yapılacakken, KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi hakkında detaylı bilgilere “https://osym.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ