Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2025 yılı sınav takviminin belirlendiğini duyurdu. Ersoy, “Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025’te yapılacakken, KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi hakkında detaylı bilgilere “https://osym.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.