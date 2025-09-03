Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Gaziantep otobanında seyir halinde olan sürücü, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırırken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik aracın çekilmesiyle tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.