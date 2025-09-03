Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (SAV.) dünyaya teşrifinin insanlık için taşıdığı anlam ve önemi hatırlatarak, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve rahmet getirmesine vesile olmasını temenni etti.

Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, Kahramanmaraş halkının ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik etti.

Başkan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (SAV.) dünyaya gelişini idrak ettiğimiz bu mübarek gece, Müslümanlar olarak bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını bir kez daha hatırlatmaktadır. Mevlid Kandili; rahmetin, şefkatin, merhametin ve hikmetin sembolü olan Sevgili Peygamberimizin ahlakını yeniden anlamak ve hayatımıza rehber kılmak için önemli bir fırsattır.”

Peygamber Efendimizin yaşamının tüm insanlık için örnek olduğunu vurgulayan Gül, “Peygamberimizin örnek ahlakı, bizlere hayatın her alanında yol göstermektedir. Bugün Müslümanların görevi, Peygamberimizin izinde yürüyerek toplumsal barışı, adaleti ve kardeşliği her daim canlı tutmaktır. O’nun hayatından alacağımız derslerle, daha huzurlu ve adil bir dünya için çaba göstermeliyiz.” dedi.

İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başkan Gül, mesajında mazlum coğrafyalara da değinerek şunları söyledi:

“Bugün başta Gazze, Filistin olmak üzere, dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur kardeşlerimiz zulüm ve soykırım altındadır. Bu mübarek gece vesilesiyle dualarımızı onlara yöneltmeli, gönüllerimizi onların acılarıyla birleştirmeliyiz. Rabbim, İslam coğrafyasında akan kanı ve gözyaşını dindirsin, milletimize birlik, beraberlik, sağlık ve huzur ihsan eylesin.”

“Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım”

Kandil gecelerinin manevi bir iklim sunduğunu belirten Gül, “Mevlid Kandili vesilesiyle milletçe el ele, gönül gönüle vererek aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bugün bizlere düşen, Peygamberimizin mesajını yalnızca sözde değil, özde de yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bu mübarek gecede dua ve ibadetle gönüllerini nurlandırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, açıklamasının sonunda tüm Kahramanmaraşlıların ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutlayarak, “Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.