Deprem acısının izlerini paylaşmak ve halkın sesine kulak vermek için yola çıkacak olan Özgür Özel, gün boyunca birçok ilçeyi ziyaret edecek, depremzedelerle buluşacak ve vatandaşlarla kucaklaşacak.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, bu önemli ziyaret öncesinde hemşehrilerine çağrıda bulundu:

"Genel Başkanımızı Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan büyük bir onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Halkımızla birlikte dayanışmayı büyütecek, sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. 6 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel saat 17:30'da merkezde deprem şehitlerini anma programına katılacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu çok anlamlı buluşmalara davet ediyorum."

ZİYARET PROGRAMI ŞÖYLE OLACAK…

NURHAK- KULLAR BELDESİ MEZARLIK ZİYARETİ

-11:00 | Kullar Deprem Şehitleri Ziyareti

Yer: Kullar Mahallesi, Kullar Deprem Şehitliği

Genel Başkan Özgür Özel, ziyaretlerine mezarlıkla başlayarak depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anacak ve yakınlarının acısını paylaşacak.

NURHAK BELEDİYESİ ZİYARETİ

-11:20 | Nurhak Belediye Başkanlığı Ziyareti

Yer: Nurhak Karaçar Mahallesi, Atatürk Bulvarı

Nurhak halkına yapılan hizmetler yerinde dinlenilecek, halkın talepleri ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi alınacak.

EKİNÖZÜ BELEDİYESİ ZİYARETİ

-12:20 | Ekinözü Belediye Başkanlığı Ziyareti

Yer: Öztürk Mahallesi, İbni Sina Caddesi

Ekinözü’nde vatandaşlarla görüşüp yerel yönetim faaliyetleriyle ilgili tespitlerde bulunulacak.

ELBİSTAN DEPREMİNİ ANMA VE MEVLİT TÖRENİ

-15:00 | Elbistan Depremini Anma ve Mevlit Törenine Katılım

Yer: Elbistan Riva Garden Düğün Salonu

Elbistan’da düzenlenecek Mevlit etkinliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak, dualar edilecek.

PAZARCIK BELEDİYESİ ZİYARETİ

-16:45 | Pazarcık Belediye Başkanlığı Ziyareti

Yer: Menderes Mahallesi, Kartalkaya Bulvarı

Pazarcık halkıyla buluşacak olan Genel Başkan Özel, yerel sorunları birebir dinleyecek ve belediye binasında incelemelerde bulunacak.

MERKEZ

CHP KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Genel Başkanımız Özgür Özel, merkez ilçe ziyaretine il örgütümüzde başlayacak. Saat 17:00'da kendisi bizleri onurlandıracaktır. CHP Kahramanmaraş örgütüyle kapsamlı bir toplantı ve değerlendirme yapılacak.

Yer: Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi Beykent Sitesi Blok Kat:3 No:6

DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

-17:30 Deprem şehitleri yakunlariyla bulusma

Merkezde deprem mağdurları ve yakınlarıyla gerçekleşecek buluşmada, Genel Başkan dayanışma mesajlarını iletecek, halkın talep ve sorunlarını dinleyecek.

ÜNAL ATEŞ’TEN MESAJ

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, bu ziyareti depremden zarar gören bölgelerin sorunlarını gündeme taşımak ve süregelen sıkıntıları çözüm yoluna kavuşturmak için bir adım olarak değerlendirdi:

"Kahramanmaraş’ta genel başkan önderliğinde ‘hep birlikte iyileşeceğiz’ ruhunu pekiştireceğiz. Sayın Özel’in ziyareti, yalnızca geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceği inşa etmek ve birlik olmak adına insani bir fırsattır. Bu dayanışmayı hep birlikte güçlendirelim.

KAHRAMANMARAŞ HALKIMIZI BEKLİYORUZ!

6 Şubat günü yapılacak bu anlamlı ziyaret ve buluşmalara katılım, hemşehrilerimizin sesini daha güçlü duyuracağını gösterecektir. Kahramanmaraş halkını bu önemli günde Genel Başkan Özgür Özel ile kucaklaşmaya ve birlik olmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.