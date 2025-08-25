Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmadaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir önemli spor etkinliğine daha imza attı.

Doğa sporlarının en heyecan verici branşlarından biri olan dağ bisikleti, Uluslararası Kahramanmaraş MTB CUP ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası ile şehrin doğal güzellikleri eşliğinde buluştu. Şehrin eşsiz manzaralarıyla ünlü Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen yarışlar, iki gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, hem kondisyonlarını hem de teknik becerilerini zorlu parkurlarda sergiledi.

280 Sporcu, 16 Şehir, 12 Kategori

Organizasyona 16 farklı şehirden 280 sporcu katılım gösterdi. Sporcular, 12 ayrı kategoride kıyasıya rekabet etti. Parkurların zorluk derecesi ve yaylanın doğal dokusu, yarışmacılara unutulmaz anlar yaşatırken izleyicilere de adrenalin dolu anlar sundu.

Şampiyonlar Kupa ve Madalyalarını Aldı

Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı bisikletçilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Tören boyunca, hem sporcuların hem de izleyicilerin coşkulu anları dikkat çekti.

Sporcular Kahramanmaraş’a Hayran Kaldı

Yarışlara şehir dışından katılan sporcular, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri ve organizasyonun profesyonel şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkonuş Yaylası’nın eşsiz atmosferinde pedal çevirmenin ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu vurgulayan sporcular, ev sahipliği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.