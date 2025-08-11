Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla öne çıkan Pınarbaşı Millet Konağı, farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı birimleri bünyesinde barındıracak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallesi’nde inşası süren çok amaçlı yeni nesil millet konağı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 65 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Pınarbaşı Millet Konağı, bölge halkına geniş yelpazede hizmet sunacak. Kaba inşaatta önemli aşama kaydedilirken, yapının ikinci katı tamamlanmak üzere.

Birçok Hizmeti Tek Çatı Altında Sunacak

Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla öne çıkan Pınarbaşı Millet Konağı, farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı birimleri bünyesinde barındıracak. Tesiste; taziye evi, yetim koordinasyon merkezi, etüt salonları, çocuk oyun alanları, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, bilgisayar odaları ve konferans salonu yer alacak.

Hedef: 2026’nın İlk Aylarında Hizmete Açmak

Vatandaşların sosyalleşme, eğitim, kültür ve dayanışma ihtiyaçlarına tek noktadan cevap verecek proje, tamamlandığında bölgenin en önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete sunulmasının planlandığı belirtildi. Kahramanmaraş’ın sosyal altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Pınarbaşı Millet Konağı’nın, hem bölge halkına hem de şehre uzun yıllar boyunca değer katması hedefleniyor.