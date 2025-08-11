Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 11 Ağustos Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirilmesi planlanan Grup Sıra konserinin, Balıkesir’de meydana gelen deprem dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Balıkesir’de meydana gelen deprem dolayısıyla 11 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Grup Sıra konseri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Balıkesir başta olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.