Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Afet Risk Yönetimi Projesi (DRMIS) kapsamında 8 Ocak 2025 tarihinde temeli atılan öğretmenevinin, 2 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Şeyhadil Mahallesi 420 ada – 5 parselde inşa edilen öğretmenevi, tamamlandığında modern donatılarıyla öğretmenlerimize ve şehrimize gelen misafirlere konforlu bir hizmet sunacak. Tesiste toplantı salonları, kafeterya, kuaför ve sosyal yaşam alanları yer alacak.

Bu önemli yatırım, hem eğitim camiamıza hem de Kahramanmaraş’a değer katacak.