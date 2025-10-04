Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliğiyle organize edilen fuar, 3-12 Ekim 2025 tarihleri arasında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda vatandaşları ağırlayacak.

Fuar, yalnızca alışveriş fırsatı değil; çocuklar için özel etkinlikler, aileler için keyifli aktiviteler, konserler ve sosyal programlarla da zenginleştirilmiş bir içerik sunuyor.

Her gün 11.00 – 24.00 saatleri arasında açık olacak fuarda; gıda, tekstil, ev eşyaları, el sanatları, teknoloji ve daha pek çok sektörden firmalar ürünlerini sergileyecek.

Onikişubat Belediyesi’nin hedefi, fuar aracılığıyla esnaflara ürünlerini tanıtma, satış yapma ve yeni iş bağlantıları kurma imkânı sunarken vatandaşlara da yalnızca alışveriş değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir buluşma ortamı sağlamak.

12 Ekim’e kadar EXPO Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı, hem ticari hem de sosyal açıdan şehirde iz bırakacak bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Esnafa Destek, Vatandaşa Sosyal Etkinlik

Açılış töreninde Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt’un selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelenOnikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, fuarın şehrin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı, esnafımıza yeni iş fırsatları sunarken hemşehrilerimize de kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş imkânı sağlayacak. Bunun yanı sıra fuarımız, ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirebileceği sosyal bir ortam oluşturacak” dedi.

Başkan Toptaş konuşmasında, esnafın şehrin temel direği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımızın üretimi, emeği ve alın teri bizim için en değerli hazinedir. Onikişubat Belediyesi olarak attığımız her adımda, düzenlediğimiz her organizasyonda esnafımızı, üreticimizi ve girişimcimizi desteklemeyi öncelik görüyoruz. Bu fuar, Kahramanmaraş’ın ticari hayatına bereket katacak, sosyal yaşamını da renklendirecektir.”

Kahramanmaraş’ta Ekim Dolu Dolu Geçecek

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak Ekim ayı boyunca Kahramanmaraşlıların çok sayıda etkinliğe şahitlik edeceğini de müjdeledi. Alışveriş Fuarı’nın ardından toplu açılış töreni, sonrasında Kahramanmaraş Auto Show ve ay sonunda Bağ Bozumu Festivali düzenlenecek. Toptaş, “Bu ay sadece yatırımlarımızı değil, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatımızı da zirveye taşıyacak bir döneme hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi ￼.

Başkan Toptaş’tan Hemşehrilerine Davet

Açılışta yaptığı konuşmada tüm vatandaşları fuara davet eden Başkan Toptaş, “Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katacak 6. Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı’na tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Gelin, bu fuarı hep birlikte sahiplenelim, esnafımıza destek olalım ve ailelerimizle keyifli bir fuar atmosferi yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş’ın konuşmasının ardından DEVA Partsisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu bir selamlama konuşması yaptı. Karatutlu, fuarın önemine değinerek esnaflara bol vebereketli kazançlar dilerken, düzenlenmesinde emeği geçen başta Hanifi Toptaş olmak üzere herkese teşekkür etti.