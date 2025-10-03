Başkan Görgel, “Şehrimizi bir spor ve gençlik şehri haline getirmek için çok güçlü adımlar atıyoruz. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi de bu vizyonumuzun en önemli parçalarından biri olacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri spor ve gençlik odaklı bir yaşam merkezi haline getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında Onikişubat Yamaçtepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi hızla yükseliyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 370 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen dev tesiste, zemin ve temel hazırlıkları yoğun bir şekilde sürüyor. Toplamda 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çeken bu modern merkez, yalnızca gençlere değil, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

Şehrin Sosyal Hayatına İvme Kazandıracak

Çok amaçlı spor alanlarının yanı sıra, teknolojik altyapıya sahip salonlar, yaratıcı eğitim atölyeleri, kafeteryalar, dijital kütüphane ve dinlenme alanları projede yer alıyor. Ayrıca, gençlerin girişimcilik ve inovasyon fikirlerini geliştirebileceği özel köşeler de merkezin en dikkat çekici bölümleri arasında bulunuyor.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, günün her saatinde aktif olarak kullanılabilecek bir cazibe noktası olmayı hedefliyor. Spor salonlarından eğitim atölyelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak olan tesis, şehrin sosyal, kültürel ve sportif hayatına önemli bir ivme kazandıracak.

“Kahramanmaraş’ımızı Gençlik ve Spor Şehri Yapacağız”

Proje alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizi bir spor ve gençlik şehri haline getirmek için çok güçlü adımlar atıyoruz. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi de bu vizyonumuzun en önemli parçalarından biri olacak. 370 Milyon TL’lik büyük bir yatırımla inşa ettiğimiz bu merkez, yalnızca spor alanlarıyla değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitim imkânlarıyla da tüm hemşehrilerimize hizmet verecek. Gençlerimizin inovatif fikirlerini hayata geçirebilecekleri, kültürel etkinliklere katılabilecekleri, spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri çok yönlü bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu tesis, geleceğe güvenle bakan bir gençlik yetişmesine katkı sağlayacak ve şehrimizin sosyal hayatına da yeni bir soluk getirecek. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, bu değerli projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum”ifadelerini kullandı.