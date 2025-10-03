Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 19’uncu dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller’in cenaze törenine katıldı.

Abdulhamid Han Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazına; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Ökkeş Şendiller, Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şendiller ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Merhum Ökkeş Şendiller’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.