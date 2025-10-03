Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kırsalda yaşam kalitesini ve refahı artırmak amacıyla çiftçilere maddi ve teknik destek sağlıyor.

Kalekaya Mahallesi’nde 400 hane geçimini fındık tarımından sağlıyor. Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üretimini geliştirmek üzere Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nden de teknik destek alıyor. Devlet, sarp arazileri fındık üretimine tahsis ederek bölge halkının köylerinde kalmasını teşvik ediyor ve üreticilere her türlü desteği sunuyor.

Fındık üretimi, bölgede tersine göçü başlattı. Geçmişte tarım işçiliği için Çukurova ve diğer illere gitmek zorunda kalan gençler, yaklaşık 1500 dönümlük alanda yürütülen fındık üretimi sayesinde köylerinde kalarak üretime katkıda bulunma imkânı buldu. Yetkililer, mevcut üretim alanını 5 bin dönüme çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Üreticiler, engebeli arazilerde yetişen fındıkların hasadına başladı. Ağaçlardan toplanan ürünler işçiler tarafından toplanıp ev bahçelerinde kurutulduktan sonra paketleniyor ve kent ile çevre illerde pazara sunuluyor.

Kalekaya Mahallesi’nde 4 köyde yetiştirilen fındıklar, yüksek yağ oranı ve belirgin aromasıyla bölge halkının umudu olarak değerlendiriliyor.

Deprem bölgesinin önemli ürünlerinden biri sayılan fındıktan bu yıl yaklaşık 300 ton rekolte bekleniyor.