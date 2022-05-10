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Ahmet Davutoğlu Mersin'de

Gelecek Partisi İl Başkanı Hamit Karış yaptığı açıklamada, sokakta vatandaşların iktidardan son derece şikâyetçi olduklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu Mersin'de

Ahmet Davutoğlu Mersin'de

Gelecek Partisi İl Başkanı Hamit Karış yaptığı açıklamada, sokakta vatandaşların iktidardan son derece şikâyetçi olduklarını söyledi.

10 Mayıs 2022 Salı 15:42
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu üç günlük programı için Mersin'e geldi. Davutoğlu ve beraberindeki heyet Mersin'de sokak sokak dolaştı, vatandaşın elini sıktı, esnafın derdini dinledi. Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış da Davutoğlu'na eşlik eden isimler arasındaydı. Karış, Davutoğlu'nun Mersin ziyareti ve gözlemleri ile ilgili şunları paylaştı:

"Sayın Genel Başkanımız ile sokak sokak geziyoruz. Bir dokunup, bin ah işitiyoruz. Bugün esnaf vatandaşlarımızla görüştük. Hepsinin şikâyetleri aynı. Herkes hayat pahalılığından, alım gücünün azalmasından şikâyetçi ve hepsi iktidarın bu konuda somut bir adım atmadığından dert yanıyor. Bir esnafımız asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu söyledi ve dedi ki "Keşke olmasaydı, o zaman ekmek 1 liraydı şimdi 3 lira. Hiçbir anlamı yok" Durum tam olarak budur. İnsanlarımızın gözünü boyuyorlar. Sokakta iktidara yönelik yükselen büyük bir tepki var. Ama kulaklar tıkalı, gözler kapalı. Genel Başkanımız da partimizin bu sorunları nasıl çözeceğini milletimize tek tek anlatıyor. İnşallah ilk seçimde de anlattıklarımızı hayata geçirecek duruma geleceğiz"

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:31
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Mersinde
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