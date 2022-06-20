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Ahmet Özdemir ‘Arafta’ Soruları Yanıtladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 24 TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında sosyal medya yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Özdemir ‘Arafta’ Soruları Yanıtladı

Ahmet Özdemir ‘Arafta’ Soruları Yanıtladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 24 TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında sosyal medya yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:50
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Programda, çalışmaktan ve mücadele etmekten hiç korkmadığını kaydeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, sosyal medya yasası hakkında; “İktidar, muhalefet, toplumun bütün kesimleri sosyal medyanın bu özgürlük alanından zaman zaman muzdarip olmuştur. Dolayısıyla da bu soruyu sorduğumuzda herkes, ‘evet kesinlikle gerekliydi’ cevabını veriyor. Anonim hesaplar bir suça karışmışsa ifşa edilecek. Bu özgürlükleri korumanın en önemli kriterlerinden biri. Ceza alma durumu yok. Sadece eylemi gerçekleştiren kişi, eyleminden dolayı ceza alacak. Muhalif kesimin söylediği gibi hakimin sınırsız yetkisi olmayacak. Aksine hakimin takdir yetkisinin çok sınırlandırıldığı bir teklif bu. Bunun olmasını istemeyenler, iktidara karşı bunu siyasi bir argüman olarak kullanmak için söylüyor, olmasını istemedikleri için değil. Konvansiyonel medyadaki insanların bütün hakları internet haber sitelerinde de mevcut. Ama daha hızlı bir şekilde. Neden? Çünkü internet haber siteleri daha hızlı işleyen bir sistem. Muhataplık ilişkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülecek. BTK Başkanlığı bu konuda muhatap olacak. İş ve işlemler onların eliyle yürütülecek. Bu, aslında twitter ve diğer sosyal ağ sağlayıcılarının da menfaatine bir durum. Artık Türkiye’de daha rahat hizmet verebilecekler. Çünkü bir hukuki mevzuata dayalı olacaklar. Bu, bir tarafı ezen bir ilişki değil” dedi.

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Ahmet Özdemir ‘Arafta’ Soruları Yanıtladı
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