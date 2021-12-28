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AK Parti'li Sezal, Nevşin Mengü'nün algı operasyonunu çürüttü!

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Sezal, Nevşin Mengü'nün algı operasyonunu çürüttü!

AK Parti'li Sezal, Nevşin Mengü'nün algı operasyonunu çürüttü!

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2021 Salı 11:35
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Sezal, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya Nevşin Mengü denir. Bıkmadınız usanmadınız" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine Sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep’te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı.

"Konukoğlu'nun değil Gaziantep İl Başkanımızın evi"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Mengü'ye, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya @nevsinmengu denir. Bakmadınız usanmadınız" yanıtını verdi.

"Yalanlarınızda boğulun!"

Sezal, "Cumhurbaşkanımızın yanında duran İl Başkanının eşidir. Sofrayı hazırlayan da. Ben de yan odada yedim aynı yemeği. Yalanlarınızda boğulun. @nevsinmengu" dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:58
Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengünün Algı Operasyonunu çürüttü!AK Partili Sezal
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