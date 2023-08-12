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Akşener'in CHP ile ittifak için 3 şartı var!

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun önüne 3 şart sunacağı konuşuluyor. Bunlardan birincisi İmamoğlu'nun yeniden İBB adayı olması, ikincisi Ankara'da Mansur Yavaş ile devam edilmesi, üçüncüsü ise CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'in İYİ Parti'ye bırakılması... Bu taleplere Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Akşener'in CHP ile ittifak için 3 şartı var!

Akşener'in CHP ile ittifak için 3 şartı var!

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun önüne 3 şart sunacağı konuşuluyor. Bunlardan birincisi İmamoğlu'nun yeniden İBB adayı olması, ikincisi Ankara'da Mansur Yavaş ile devam edilmesi, üçüncüsü ise CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'in İYİ Parti'ye bırakılması... Bu taleplere Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:28

Partiler yerel seçim için hazırlıklarına devam ederken CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Akşener'in masaya oturmak için 3 şartı var.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yerel seçimde nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu olan Meral Akşener'in 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptıkları CHP ile yeniden masaya oturmak için birtakım şartlar sunacağı öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre Akşener'in şartları şunlar olacak;

- İBB için Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterilecek

- Ankara'da Mansur Yavaş ile devam edilecek

- İstanbul ve Ankara'da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İYİ Parti'ye bırakılacak.

ADAYI BİLE BELİRLEDİLER

Yerel seçimlerden mutlak bir zaferle ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu 3 şarta ne yanıt vereceği merak konusu olurken İYİ Parti'nin İzmir için adayını bile belirlediği konuşuluyor. Bu isim Ümit Özlale…

GÖZLER 26 AĞUSTOS'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan MHP'den gelen ittifak çağrısına ne yanıt vereceği merak konusu olan İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı işaret etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bildiğimiz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet! Saygılarımızla..."

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Akşenerin CHP Ile Ittifak Için 3 şartı Var!
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