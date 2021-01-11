Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman...

Ali Babacan'ın 'A takımı' belli oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından A Takımı'nı belirledi. Buna göre; Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar Babacan'ın başdanışmanı olacak.

Ali Babacan'ın 'A takımı' belli oldu!

Ali Babacan'ın 'A takımı' belli oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından A Takımı'nı belirledi. Buna göre; Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar Babacan'ın başdanışmanı olacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
banner459

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Genel Başkan AliBabacan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda partinin 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi.

Öte yandan Babacan'a danışmanlık yapacak isimler de yönetim kurulu toplantısından sonra belli oldu.

Yeni görevlendirmelere ve seçim sonucunda partinin kurmay kadrosu şu şekilde belirlendi:

Genel Merkez Başkanlık Kurulu: Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri: Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri: Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.

Genel Başkan Başdanışmanları: Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'den Sert açıklama
Bahçeli'den Sert açıklama
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden Sözcü’nün manşetine tepki
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden Sözcü’nün manşetine tepki
Bahçeli’den aşı tepkisi
Bahçeli’den aşı tepkisi
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Kalbimiz Gaziantep için atıyor!
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Kalbimiz Gaziantep için atıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber