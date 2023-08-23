Ali Öztunç, “Kahramanmaraş’ta hastalar doktor bulamıyor”

Toplantıda, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin kullanılamaz hale geldiğini belirten Öztunç, hastane ile ilgili ciddi iddialarda bulundu.

Öztunç, "Şehir hastanesi yıkıldı, o şehir hastanesinin yapımında kimin izni varsa, ruhsatı kim verdiyse, ihaleyi kim yaptıysa, hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Avukatlar dosyaları hazırladılar, önümüzdeki hafta içerisinde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Maraş'ta hastane yok. Elimizde sadece eski bir hastane kaldı ve orada da doktor bulunmuyor. Kahramanmaraş gibi büyük bir şehir, ufacık bir hastaneye mahkum bırakıldı. Maalesef hastalar doktor bulamıyor, yatacak yer bulamıyorlar ve durum rezalet haline geldi" şeklinde konuştu.

Öztunç, ayrıca Kahramanmaraş'ın il sağlık müdürünün dahi bulunmadığına dikkat çekti.

"İl sağlık müdürü yok" diyen Öztunç, geçtiğimiz hafta il sağlık müdürünün atanmasına rağmen bir saat sonra geri çekildiğini belirtti.

"İl sağlık müdürlüğü boştu, atama yapıldı ancak bir saat sonra milletvekilleri müdahale etti ve atanma geri çekildi" ifadelerini kullandı.