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Ali Öztunç rekor oyla CHP parti meclisine seçildi

CHP'de 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyeliği için yapılan seçimlerde CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç rekor bir oyla 3. sırada seçilerek parti meclisine girdi.

Ali Öztunç rekor oyla CHP parti meclisine seçildi

Ali Öztunç rekor oyla CHP parti meclisine seçildi

CHP'de 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyeliği için yapılan seçimlerde CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç rekor bir oyla 3. sırada seçilerek parti meclisine girdi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02

CHP'de 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyeliği için yapılan oy sayımı sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu alan isim Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak oldu. Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'na (BKSB) seçilen isimler ise kesinleşti.

CHP'de 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliği için adaylık başvuruları son bulmuş, 52 kişinin seçileceği çarşaf listede aday sayısı 222 olmuştu.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için toplam 50 kişi aday olmuştu. Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için 80, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirlemişti.

Kurultayda 60 kişiden oluşan PM’ye, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu’ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlenirken, diğer 52 kişilik listenin kotaların uygulanmasının ardından açıklanacağı bildirildi. 15 kişiden oluşan YDK listesinin de daha sonra duyurulacağı belirtildi.

EN ÇOK OYU ALAN FAİK ÖZTRAK

Fakat resmi olmayan sonuçlara göre; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Öztrak’ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla izledi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı, 844, Onursal Adıgüzel ise 836 oy aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak’a 819, Umut Akdoğan’a 830, Deniz Demir’e 825, Selin Sayek Böke’ye ise 794 oy çıktı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE…

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da 791 oyla en fazla destek gören isimler arasında PM’ye girdi. Resmi olmayan sonuçlara göre PM’ye girmesi beklenen isimler ve aldıkları oyla şöyle:

Hakkı Süha Okay 762, Ednan Arslan 743, Zeynel Emre 723, Murat Emir 720, Tekin Bingöl 716, Ulaş Karasu 688, Gökan Zeybek 679, Bülent Tezcan 676, Özgür Karabat 668, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 666, Hasan Baltacı 623, Devrim Barış Çelik 612, Ali Mahir Başarır 576, Emre Yılmaz 573, Akif Hamzaçebi 569 ve Turan Aydoğan 551.

BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Kurultayda Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'na (BKSB) seçilen isimler kesinleşti. Buna göre; yeni BKSB yeni üyeleri; Yunus Emre, Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın ve Ayşe Eser Danışoğlu oldu.

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Ali öztunçParti MeclisiKahramanmaraş
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