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Atom karınca, Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane ve işyeri sayısını sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2020 yılında Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane sayısının, kesilmelerinin sebebinin ve fatura ödeyemeyen işyeri ve konut sahiplerinin toplam borç tutarının açıklanmasını istedi.

Atom karınca, Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane ve işyeri sayısını sordu

Atom karınca, Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane ve işyeri sayısını sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2020 yılında Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane sayısının, kesilmelerinin sebebinin ve fatura ödeyemeyen işyeri ve konut sahiplerinin toplam borç tutarının açıklanmasını istedi.

19 Kasım 2020 Perşembe 14:57
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Ekonomide yaşanan büyük durgunluk ve kriz nedeniyle yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşirken, üstüne elektrik dağıtım firmalarının uyguladığı fahiş fiyat politikaları ve ödeyememe durumunda ilk seçenek olarak elektrik akımını durdurma anlayışı vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır sorun yumağına dönen elektrik dağıtım meselelerini sıklıkla gündeme taşıyan CHP’nin Atom Karınca’sı Ali Öztunç, şimdi de işyerleri ve hanelerin mevcut durumunu, resmi makamlardan teyit etmek için harekete geçti.

Öztunç’un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Kamuoyu Adına Yazılı Olarak Cevaplandırmasını İstediği Sorular Aynen Şu Şekilde;

1- 2020 yılında Kahramanmaraş’ta kaç hanenin ve kaç işyerinin elektriği kesilmiştir?

2- Elektriği kesilen hane ve işyerlerinin elektriklerinin kesilme sebepleri nelerdir?

3- Elektrik borcundan dolayı hali hazırda elektriksiz konut var mıdır? Varsa kaç tanedir?

4- 2020 yılı gecikmiş ödenmeyen işyeri ve konut elektrik borç tutarı toplam ne kadardır?

Son Güncelleme: 19.11.2020 16:59
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