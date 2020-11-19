Atom karınca, Kahramanmaraş’ta elektriği kesilen hane ve işyeri sayısını sordu

Ekonomide yaşanan büyük durgunluk ve kriz nedeniyle yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşirken, üstüne elektrik dağıtım firmalarının uyguladığı fahiş fiyat politikaları ve ödeyememe durumunda ilk seçenek olarak elektrik akımını durdurma anlayışı vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır sorun yumağına dönen elektrik dağıtım meselelerini sıklıkla gündeme taşıyan CHP’nin Atom Karınca’sı Ali Öztunç, şimdi de işyerleri ve hanelerin mevcut durumunu, resmi makamlardan teyit etmek için harekete geçti.

Öztunç’un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Kamuoyu Adına Yazılı Olarak Cevaplandırmasını İstediği Sorular Aynen Şu Şekilde;

1- 2020 yılında Kahramanmaraş’ta kaç hanenin ve kaç işyerinin elektriği kesilmiştir?

2- Elektriği kesilen hane ve işyerlerinin elektriklerinin kesilme sebepleri nelerdir?

3- Elektrik borcundan dolayı hali hazırda elektriksiz konut var mıdır? Varsa kaç tanedir?

4- 2020 yılı gecikmiş ödenmeyen işyeri ve konut elektrik borç tutarı toplam ne kadardır?