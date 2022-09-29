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'Atom Karınca', Türkoğlu'nda Öğrenci ve Velilerin Okul Çilesini Ankara Gündemine Taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkoğlu ilçesinde öğrenci ve velilere yaşatılan okul çilesini Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Murat Özer'e sordu.

'Atom Karınca', Türkoğlu'nda Öğrenci ve Velilerin Okul Çilesini Ankara Gündemine Taşıdı

'Atom Karınca', Türkoğlu'nda Öğrenci ve Velilerin Okul Çilesini Ankara Gündemine Taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkoğlu ilçesinde öğrenci ve velilere yaşatılan okul çilesini Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Murat Özer'e sordu.

29 Eylül 2022 Perşembe 11:36

TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan 'Atom Karınca' Ali Öztunç, yıkılan Hopurlu İlköğretim Okulu'nun yerine söz verildiği halde iki yıldır neden yeni bir okul inşa edilmediğinin cevabını istedi.

Yüzlerce öğrencinin ikametgahlarına uzak bölgeye yönlendirildiğini ve okul güzergahında bulunan yolun ilköğretim yaşındaki küçük çocukları tehlikeye attığını vurgulayan 'Atom Karınca'nın önergesi ve hemşerileri adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

"VELİLER KAZA KAYGISI YAŞIYOR"

"Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ne bağlı Hopurlu Mahallesi'nde bulunan İlköğretim Okulu, geçtiğimiz yıllarda yıkıldı. Yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmamasına öğrenci velileri tepki göstermektedir. Yıkım sonrası yüzlerce öğrenci 2 kilometre uzaklıktaki Önsen Hopurlu İlköğretim Okuluna gönderilmiştir. Öğrenci velileri okulun güzergahından yol geçmesi sebebiyle olası kazalar yaşanacağı kaygısıyla çocuklarının hayatından endişe ettiklerini dile getirmektedirler."

Buna istinaden;

- Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 yıl önce yıkılan Hopurlu İlköğretim Okulunun yerine yenisi neden iki yıldan beri yapılmamıştır? Yeni okul yapılacağı sözü neden tutulmamıştır? Buraya yeni okulu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

- Önsen Hopurlu İlköğretim Okulunda çocuklar kaçar kişilik sınıflarda öğrenim görmektedir? Sizce yeni gelen öğrencilerle birlikte artan sınıf mevcudunda çocukların sağlıklı eğitim görebilmeleri mümkün müdür?

- Okul güzergahında ana yol olması sebebiyle çocukların başına gelebilecek herhangi bir kazanın sorumluluğunu kim alacaktır? Buraya okul yapılması için can kaybı mı yaşanması gerekmektedir?

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Türkoğlunda Öğrenci Ve Velilerin Okul Çilesini Ankara Gündemine Taşıdı
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