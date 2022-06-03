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Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş il kongresini yaptı!

Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı liderliğinde çığ gibi büyüyor ve Yurdun dört bir yanında kongrelerine devam ediyor.

Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş il kongresini yaptı!

Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş il kongresini yaptı!

Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı liderliğinde çığ gibi büyüyor ve Yurdun dört bir yanında kongrelerine devam ediyor.

03 Haziran 2022 Cuma 09:23
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Bu kapsamda, Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş birinci olağan il kongresi gerçekleşti. Kongrede partinin İl Başkanı Hanifi Çayır oldu.

Kongreye katılan Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Danacı; “Maraş düşmana saldırıp’ta bir daha dönmeyenlerin yurdu Maraş Türk’ün iffet ve namusunun savaşını verdiği için kahraman oldu. Bizde bu yüzden bir uyanışın bir kahramanlığın doğduğu yerden harekat başlattık, insanlarımızın kendi memleketinde kendi parasıyla alınteriyle vergi diye somurulduğunu paraların yabancı ülkelere yandaşlara peşkeş çekildiğini kendi halkına gelince kendine oy veren o makamlara getiren Hizmet etmesi için bekleyen benim halkıma adeta ceza yağdıran tıpkı bir düşmanmış gibi davranan iktidara açtı ağzını yumdu gözünü sözde Müslümanlar şu yaptıklarına bakar mısınız bu hangi kitapta yazıyor, sizin Müslümanlık anlayışınız bumu dedi ve dinimizde yasak olan domuz, at eşek ve katır etlerinin satışına izin verdiklerini, zinayı suç olmaktan çıkardıklarını, pırlantaya mücevhere elmasa vergi almayıp insanlarımızın yaşaması için mecburi beslenme gıda ürünlerinden yağa şekere una bulgura suya sabuna vergi alırken tatlardan katlardan mücevherlerden bunları alan satanlardan vergi almadıklarını, neden almadıklarını sordu. Bizim halkımız aç susuz perişan çöpten yiyecek toplayan onca insan varken binlerce insan icralıkken yabancı ülkelere alın terimizi yandaşlara, sığınmacılara gelince bol keseden dağıttıklarını bu yapılanların haram kul hakkı yemek olduğunu faiz yediklerini söyledi.

Ülkenin düzelmesi için tecavüzcü ve vatan hainlerine karşı idamın şart olduğunu Bizim iktidarlik dönemimizde kapalı kapılar ardında hiç bir iş çevrilmeyeceğini, gizli tanık gizli sanık torba yasa

İçin böyle bir şey olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti ne torba yasası torbanın içinde ne var örtülü ödenekle neyin üstünü örtüyorsunuz, biz torba cumhuriyet imiyiz hani çiftçimize ananıda al git dediniz ya, bizde size torbanızı da alın gidin.

Bu ülkede kimse işsiz aşsız kalmayacak, evi olmayanlara nasıl yabancılar bahçeli ev verdilerse hepsini alıp kendi vatandaşımıza verecek tüm mültecileri sığınmacıları misafirlik bitti hepsini geri göndereceğiz, savaş altından bize patates yetiştirip satanlar her bayram gidip geri gelenlerin orda savaş diye bir şey yoktur” dedi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER ŞÖYLE OLDU

Hanifi Çayır, Halil Aksu, Hüseyin Çiftçioğlu, Elife Kara, Mehmet Çiftçioğlu, Adem Boz, Ali Çayır, Zeki Çayır, Mikail Çifçioğlu, Kemal Engizek, Mehmet Söğüt, Eshabil Çayır, Ahmet Bilici, Yunus Emre Balkar, Hülya Çetintaş.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Oğuzhan Kütük, Mustafa Ersus, Veysel Melemir, Fatih Çetintaş, Mesude Kaplan, Sümeyra Çayır, Yaşar Taş, Neslihan Taş, Emine Kahraman, Esme Taş.

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER:

Recep Çiftçioğlu, Necdet Kısacık, Yunus Emre Doğrubakan, Halime Boz, Emine Başıbüyük, Atilla Kaba.

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER:

Fatoş Doğrubakan, Eda Nur Doğrubakan, Habibe Başıbüyük, Yunus Balkar, Hasan Doğrubakan, Zekiye Çayır, Selma Taş.

Son Güncelleme: 03.06.2022 09:26
Anahtar Kelimeler:
Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş Il Kongresini Yaptı!
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