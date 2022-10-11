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Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ak Parti'ye Katıldı

Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Geçmiş dönemde siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini söyleyen Çelebi bugün, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ak Parti'ye Katıldı

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ak Parti'ye Katıldı

Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Geçmiş dönemde siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini söyleyen Çelebi bugün, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

11 Ekim 2022 Salı 13:41

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET EDEREK ŞAHSIMI ONURLANDIRDI"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."

"SİYASETİ BIRAKSAM DA CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Çelebi, yaşanan durumla ilgili daha önce de Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini belirten Çelebi geçmiş yıllarda yazdığı bazı tweetleri silerek "Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim." ifadelerini kullanmıştı.

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Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali ÇelebiAk Partiye Katıldı
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