Bahçeli'den Muhalefetin Erken Seçim Çağrısına Yanıt: Bunun iki yolu vardır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde muhalefetin erken seçim çağrısı vardı. Her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayan Bahçeli, bu yöndeki görüşünü bir kez daha yineledi.

"ERKEN SEÇİME GİTMENİN İKİ YOLU VAR"

Konuşmasında erken seçime gitmenin iki yolu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Erken seçimin iki yolu vardır; ilkin TBMM'nin karar alması, ikincisi Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Sayısal çoğunluğu olmayanların erken seçim kararı çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yok dediği de ortadadır. Erken seçim nasıl olacaktır? CHP kimlerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır? Gizli amaç nedir, zorlamanın, ısrarın manası nasıl yorumlanmalıdır? CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mızmızlanarak vakit kaybediyor. Zillete düşenlere nasıl anlatalım? Ne söylesek nafile" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Cihan devleti kuran ecdadımızdan tevarüs edenler bizlere yalnızca mazide kalmış hatıralar olarak değil bilmeyi, ders çıkarmayı da getirmelidir. Bugünkü siyasi sınırlarımız kendiliğinden oluşmamış ve kolaylıkla elde edilmemiştir. Dönemin küresel güçlerinin Türkiye'ye biçtikleri sınırlı bir alanın reddedilmesi sonunda şehitlerimizin kanıyla çizilmiştir. Başka toplumlara tahsis edilmek istenen topraklarımızı akıl, heyecan, iman ve hesabın bütünlüğüyle oluşan muhteşem bir mücadele ile kazanılmıştır.

"MÜCADELENİN ONUR TACI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Emel sahiplerini uyarıyoruz. Türkiye önüne gelenin ayar vereceği bir ülke değil kazanılmış bir zaferin ülkesidir. Milli Mücadelenin onur tacı Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu lekelemeye hiçbir iç ve dış odağın kudreti yetmeyecektir. Türkiye başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli, değerli ve güçlü bir ülkedir. Kimseden sufle alacak bir ülke değildir. Türkiye içeride ve dışarıda var olan sorunlarını aşacak durumdadır. Bugün vatan savunması tehdit olan her alanda her noktada yapılmaktadır.

"BİZ BİN YILDIR BURADAYIZ"

Kılıçdaroğlu ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz. Ama bizim başka bir ülkemiz, gidecek, savunacak sığınacak başka yerimiz yoktur. Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz. Kimse en küçük bir şüphe duymasın. Ay yıldızlı bayrağımızı dünya durdukça son yurdumuzda dalgalandıracağız.

"BUZLARIN ERİMESİ SAMİMİ DİLEĞİMİZDİR"

NATO zirvesinde Türkiye'nin müttefikleriyle olan müzakere ve görüşmeleri esas alınmıştır. Özellikle ABD ile oluşan soğuk zeminin farkında olmayan yoktur. Bu buzların erimesi samimi dileğimizdir. Biden'ın Avrupa gezisinde yeniden bir araya toplamayı açıklaması, bunun hangi vasıtalarla kullanılacağı. Türkiye'nin burada nereye konumlandırılmak istendiği aydınlatılması gereken bir muammadır. Biden'ın Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. YPG PKK konusu, Türkiye'yi hangi ölçüde müttefik gördüğü de önemlidir. Zirve öncesi Türkiye'yi haksız sözlerle eleştiren ABD Dışişleri Bakanı ya cahil ya da küstahtır. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ve S-400 almasının rahatsız edici olduğunu bu şekilde ifade etmesi yüzsüzcedir.

"YALANLARLA DOLU BİR ORTAMDA GÜVENİN YERİ YOKTUR"

Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde ermeni soykırımına sarılıyorlar, 15 temmuza destek veriyorlar, Penysilvanya'da FETO'yu saklıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bize parmak sallıyorlar. Yalanlarla dolu bir ortamda güvenin yeri yoktur.

"İRADEMİZ NATO KARARGAHINA DEVREDİLMEDİ"

ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş müdür? Uzaktan bakınca saf mı görünüyoruz? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi? Tarihte böylesi gaflete düşenlere neler yaptığımızı bilmeyen varsa bilenlerden öğrensin. Onlar da bilmiyorsa öğrenmek için sıralarını beklemeye koyulsunlar. Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir. İrademiz NATO karargahına devredilmiş değildir.

Parasını peşin ödediğimiz F35'leri bize vermeyip Yunanistan'a verilirken aklınız ve müttefikliğiniz neredeydi? Bu tür tavırların devamı ilişkileri zedelemeye devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış. Varsın olsunlar. Bize düğün bayramdır.

"TÜRKİYE'DE SİYASAL İKTİDAR HAKİMDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılımında Biden ile görüşmüş ve Türkiye'nin haklı beklentileri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanına tüm berraklığıyla aktarılmıştır. Görülmüştür ki terör örgütleri konusunda ikircikli tavır egemendir.

CHP'nin sarsak pozisyonu siyaset dışı arayışlardandır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işinin başındadır. Meclisi açıktır. Erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiş bir zillet ittifakı vardır. Erken seçim için hukuki hiçbir şart yoktur. Türkiye'de siyasal iktidar hakimdir. Kovid-19 mücadelesi başarıyla devam etmektedir.