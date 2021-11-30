Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının Yıldönümünde Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının...
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle...
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Bahçeli Konuştu Salonda Alkış Tufanı Koptu

Parti grubunda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Ben millet sevgimin fitresini versem sana ve ekibine yüz yıl yeter. Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim yoktur." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlarla karşılandı.

Bahçeli Konuştu Salonda Alkış Tufanı Koptu

Bahçeli Konuştu Salonda Alkış Tufanı Koptu

Parti grubunda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Ben millet sevgimin fitresini versem sana ve ekibine yüz yıl yeter. Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim yoktur." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlarla karşılandı.

30 Kasım 2021 Salı 11:59
banner459

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde erken seçim için kendisine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

"BİR DAMLA MİLLET SEVGİN VARSA SEÇİMİN YOLUNU AÇ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bu karanlık kuyudan çıkarmalıyız. Cumhuriyet'in bütün deneyimleri var, buradan çıkılabilir. Seçim. Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne de millidir. Bir insan kendinde olmadığı bir şeyi dillendirir. Halktan tamamen kopmuş olan Bahçeli'ye seslenmek isterim; İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLET SEVGİMİN FİTRESİNİ VERSEM SİZE 100 YIL YETER"

Bu sözlere kürsüden yanıt veren Bahçeli, daha önce olduğu gibi seçimlerin zamanında yani 2023'te yapılacağını belirtip, "PKK elebaşı öz yönetim ve özerklik şartı ile helalleşmeyi kabul ettiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu buna ne diyor? Gayri milli arıyor ise çevresine baksın. Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç demiş. Ben millet sevgimin fitresini versem sana ve ekibine yüz yıl yeter.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim yoktur. Sevsen de sevmesen de buna alışman ve riayet etmen tavsiyemdir. Mersin'de miting yapacağına kan kardeşiniz HDP ile ilk adımı Kandil'de atın. Zillet ittifakına söylüyorum, sokaklarda gelecek aramayın. Altından kalkamayacağınız müptezelliklere kalkışmayın." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bahçeli Konuştu Salonda Alkış Tufanı Koptu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Faiz Konusunda Net Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Faiz Konusunda Net Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur talimatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur talimatı!
Ak Parti milletvekillerinden Kahramanmaraş’a müjde
Ak Parti milletvekillerinden Kahramanmaraş’a müjde
Vatan Partisi’nden dolar yasaklansın önerisi
Vatan Partisi’nden dolar yasaklansın önerisi
Başkan Erdoğan erken seçimle ilgili noktayı koydu
Başkan Erdoğan erken seçimle ilgili noktayı koydu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber