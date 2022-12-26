Başkan Çevik: Asgari Ücret Ne Kadar Artarsa Artsın Hayat Pahalı

Asgari ücret zammının vatandaşa yetmediğini belirten Başkan Çevik:" Öncelikli işimiz enflasyonu durdurmak." dedi.



Asgari ücret zammının geçtiğimiz gün açıklanmasına rağmen zincir market ve bakkallara asgari ücret zammı peş peşe geldi.

Birçok market ve bakkal asgari ücret zammının cebe gelmesini beklemeden ürünlere zam yaptı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başka Çevik, asgari ücretin yaralara merhem olmadığını ifade ederek:" Asgari ücret ne kadar artarsa artsın hayat pahalı. Görüyoruz, asgari ücret zammı daha cebe girmeden, vatandaş maaşı almadan birçok fırsatçı market, bakkal, cafe vb. dükkanlar rastgele ürünlere zam yaptı. Denetleme yok, gerekli tedbiri almak yok. Zam yapanlar bize de zam yapılyor ondan zam yaptık diyorlar. Ekonominin hali içler acısı, iktidarın sorumsuzluğu daha da içler acısı. Elbet bu düzen bitecek. Vatandaş her yeni güne zam haberi ile uyanmayacak. Önceliğimiz enflasyonla savaşmak olacak." dedi.