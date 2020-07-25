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Başkan Erdoğan, İtalya başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, İtalya başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, İtalya başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:31

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

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Başkan Erdoğanİtalya Başbakanı Ile Görüştü
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