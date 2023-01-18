Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında; “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye’ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır. Bizde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdide ‘yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir’ diyerek 2023’de milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen, vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterizlere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir” ifadelerine yer veridi.