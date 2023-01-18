Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi...
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk...
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri...
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...

Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir” dedi.

Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı!

Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir” dedi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 15:28

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında; “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye’ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır. Bizde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdide ‘yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir’ diyerek 2023’de milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen, vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterizlere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir” ifadelerine yer veridi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdoğan Seçim Tarihini Açıkladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları’ndan MHP İl Başkanı Demiröz’e ziyaret
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları’ndan MHP İl Başkanı Demiröz’e ziyaret
Yardımcıoğlu, Türk Bayrağı’nı yok sayan Nuşirevan Elçi’yi biz de yok sayıyoruz!
Yardımcıoğlu, Türk Bayrağı’nı yok sayan Nuşirevan Elçi’yi biz de yok sayıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!
MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!
MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!
MHP Kahramanmaraş il başkanlığında devir teslim gerçekleşti!
MHP Kahramanmaraş il başkanlığında devir teslim gerçekleşti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber