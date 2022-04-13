Başkan Erdoğan’dan hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının artından hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili alınan kararı açıkladı.

3 YIL KULLANAN KİRAYABİLECEK



Hazine arazilerin kiralanmasında 3 yıl şartı getirilirken, 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçiler, başka hiçbir şart aranmadan bu araziyi kiralayabilecek.

2020'NİN BAŞINDAN İTİBAREN KULLANANLAR YARARLANABİLECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz” dedi.