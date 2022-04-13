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Başkan Erdoğan’dan hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazine arazilerinin çiftçiler tarafından kiralanmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli açıklama!

Başkan Erdoğan’dan hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazine arazilerinin çiftçiler tarafından kiralanmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının artından hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili alınan kararı açıkladı.

3 YIL KULLANAN KİRAYABİLECEK

Hazine arazilerin kiralanmasında 3 yıl şartı getirilirken, 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçiler, başka hiçbir şart aranmadan bu araziyi kiralayabilecek.

2020'NİN BAŞINDAN İTİBAREN KULLANANLAR YARARLANABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz” dedi.

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