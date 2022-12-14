Başkan Güngör; “Şehrimize 4 milyar tl’lik yatırım kazandırdık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve teşkilat mensupları da yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

4 Milyar TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2019 yılından günümüze kadar KASKİ dâhil şehrimize toplamda 4 Milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Yıllar itibariyle de yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2022 yılında ise yatırım miktarımız 2,6 Milyar TL. Bu seviyelere ulaşmamızda mali yapımızı disipline etmemizin çok büyük katkısı oldu. İl başkanımıza, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve tüm kademelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıyı hep birlikte elde ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte kahraman şehrimizin katma değerini artırmak, daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz” dedi.

Dönüşüm Projeleri

Şehirde tamamlanan ve devam eden dönüşüm projelerinden bahseden Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin yapı stokunun yüzde 40’ının yenilenmesi gerekiyor. Bu dönüşüm çok zaman alan ve masraflı bir süreç. Tarihi Maraş Kalemizi restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kalede bayrağımızın olduğu alanda Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nı anımsatan bir proje hayata geçireceğiz. Alana kazandıracağımız figürlerle tarihi olayı canlandıracağız. Kapalı Çarşımızın cephesini baştan uca yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Bölgedeki tarihi hamamın da kamulaştırma süreci başladı. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından oranın da restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Acemli Camii ile Kale arasındaki dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Butik otel, yürüme alanları, kültür merkezi ve çarşısıyla cazip bir alan oluşturacağız. TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yusuflar (Tekke) Kentsel Dönüşüm projesinde süreçler hızla sürüyor. Tamamlanan rezerv konutlara hak sahipleri taşındı. İnşallah kalan konutları da en kısa sürede tamamlayacağız” cümlelerini kaydetti.

100 Milyon TL’lik Yatırım

Tarihi konaklarda devam eden çalışmalara da değinen Güngör, “Sarayaltı Caddemizi genişlettik. Burası hem tarihi dokumuza ulaşım sağlayan hem de Trabzon Caddesi’ne alternatif güzergâh oluşturan bir arter. 8 metrelik yolu 18 metreye çıkardık. Bölgeye bir de yeni köprü kazandırdık. Kanlıdere Köprüsü’nün yanında bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Genişletme çalışmaları, köprü ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte burası toplamda 100 Milyon TL’lik bir yatırım. Bütüncül projelerle bu alanımızın katma değerini artırıyoruz. Arslanbey Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu konağımızı da hizmete alacağız. Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde de son aşamaya geldik” diye konuştu.

Şehir Meydanı Projesi

Şehir Meydanı projesinde devam eden süreçlerden bahseden Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz Şehir Meydanı projemiz gerçekten çok büyük bir yatırım. Yaklaşık 1 Milyar TL’lik bir proje. İl Özel İdare Binası’nın yıkımını tamamladık. Projemiz son aşamaya geldi. Anlaşma süreci devam ediyor. Bin 500 araçlık otoparkı, iş yerleri, yeşil alanları, sosyal donatıları ve yeme içme mekânlarıyla şehrimize yakışır bir proje olacak. Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıyoruz” dedi.

Kampüs, Kışla ve Stadyumların Dönüşümü

Başkan Güngör, “Üniversitemiz ile imzaladığımız protokol neticesinde Bahçelievler Kampüsü’nün taşınmasını kararlaştırdık. Buradaki ekonomik ömrünü doldurmuş binaları taşıyarak bu alanın da dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeşil alanı çok, otoparkı olan ve Milli İrade Meydanı’yla bütünleşik bir proje hayata geçireceğiz. Şehrimizin içerisinde kalan Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumlarımızda başlattığımız dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana geniş kapsamlı bir spor kompleksi kazandıracağız. 12 Şubat Stadyumu’muzun bulunduğu alanda da kongre merkezi ile şehir ve kurtuluş müzesi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Dev Ulaşım Yatırımları

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolu şehrimiz için son derece önemli bir arter. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile burayı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devrettik. Kuzey Çevre Yolumuzu Karayolları yapacak. Projenin programa alınması için teklif süreci başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte Karayolları çalışmalara başlayacak. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi 90 günlük süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Önsen bölgesine ulaşım sağlayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı da tamamlayarak trafiğe açtık. Toplamda 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometrelik bulvarı kapsayan bir proje. Karayolları standardında bir köprü ve yol. Maliyeti itibariyle Büyükşehir Belediyemiz için çok büyük bir yatırım. İnşallah önümüzdeki süreçte buranın da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Güney Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız hızla sürüyor. 55 metre genişliğe sahip bu bağlantı yolumuzun da maliyeti 30 Milyon TL. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” cümlelerini kaydetti.

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme

Başkan Güngör, “Bir belediye başkanı için en riskli durum yerleşik bir alanda hayata geçirilen altyapı çalışmalarıdır. Hem hayata geçirilirken büyük şikâyetler alıyorsunuz hem de üstü kapatıldığında görünmeyen yatırımlardır. Şehir merkezimizin altyapısının en az yüzde 70’inin yenilenmesi gerekiyordu. Şehrimizin en büyük cazibe alanlarından Binevler bölgesinde yağmursuyu kanalı hiç yoktu. İçmesuyu ve kanalizasyonu da bir plan dâhilinde yapılmamıştı. Biz de bu bölgemizin alt ve üstyapısını bütünleşik bir plan dâhilinde yapmaya karar verdik ve çalışmalarımıza başladık. Gerçekten zor ve riskli bir karardı ancak şehrimizin geleceği için bunu yapmak zorundaydık. Süreç büyük bir hızla ilerliyor. Son aşamaya geliyoruz. Orta refüjü daraltarak yolun genişliğini de muhafaza ediyoruz. Bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, kent mobilyaları, aydınlatma kazandırıyoruz” dedi.

Turizm Alanlarının Cazibesi Artırılıyor

Turizm alanlarında gerçekleştirilen projelere ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kılavuzlu Millet Bahçesi’ni tamamladık. İnşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştireceğimiz törenle burayı da hizmete alacağız. Şehrimizin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’de çevre düzenleme uygulamalarımızı tamamladık ve 2’nci etap çalışmalarımıza başladık. Bölgeye yeni bir yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Diğer bir turizm alanımız olan Ali Kayası’nda da Cam Teras projemizin temelini attık. Burası cam teras, yeme içme ve yürüyüş alanlarıyla şehrimizin en önemli turizm mekânları arasındaki yerini alacak. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarıyla da Ali Kayası’nın cazibesini ve katma değerini daha da artıracağız. Dünyanın en güzel cam teraslarından birisi olacak. Yavşan Yaylası’na ulaşımı kolaylaştırdık” diye konuştu.

Ulaşılabilir ve Aktif Yeşil Alanlar

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Erişilebilir, ulaşılabilir ve aktif yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Çünkü şehir standardının en önemli unsurlarından bir tanesi de ulaşılabilir ve aktif yeşil alanlardır. Onikişubat ilçemize 20’şer dönümlük 3 tane yeni park kazandırıyoruz. Kuzey Park da bunlardan bir tanesi. Koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet ve kaykay parkuru, interaktif oyun grupları, enstrümantal oyun elemanları, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları gibi sosyal donatı alanlarını da içerisinde barındıracak bu parkımızı da inşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Senem Ayşe Millet Bahçesi’nin de çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Burası da şehrimize değer katacak bir alan. Su Sporları Merkezi’nde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buranın da cazibesini artıracağız. Doğa ve Fen Okulu projemizi tamamlayarak hizmete aldık. Gerçekten örnek bir proje. Çocuklarımızın gelerek doğayla iç içe eğitim alabileceği bir mekân. Çocuklar gerçekten burada çok güzel vakit geçiriyorlar” dedi.

Turizm Potansiyelini Artıracağız

Turizm potansiyelinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi, bölgemizin en önemli kış turizm alanlarından bir tanesi. Tesisimizde konaklama ve yeme içme alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Kayak merkezimize yeni pist kazandırıyoruz ve uzunluklarını artırıyoruz. Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi ismiyle markalaştırdığımız bu tesiste çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor. Kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bu mekânı da Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Çınaraltı Sosyal Tesisi’nin bulunduğu alanda hayata geçireceğimiz projemizin ihale sürecini başlattık. 28 Aralık tarihinde ihalemizi gerçekleştireceğiz. İnşallah ihale aşamamızı tamamlamamızın ardından burada da çalışmalara başlayacağız. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. İnşallah buraya otel ve kongre merkezi kazandıracağız. Ilıcada bir de sokak sağlıklaştırması projemiz var. İnşallah bu çalışmalarla Ilıca’nın da turizm potansiyelini artıracağız” diye konuştu.

Yıldızevler ve Sosyal Konutlar

Başkan Hayrettin Güngör, “Yıldızevler Konut Yapı Kooperatifi üyelerimizin mağduriyetlerini gidermek için bir takım hukuki formüller bularak buranın bitirilmesini devraldık. Burada toplamda 750 hak sahibimiz var. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle süreç devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu konutları da bitirerek hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Genç Osman Mahallesi’ndeki sosyal konutlarımızı da o mahallede ikamet eden hemşehrilerimize kura çekimi ile çok cüzi bir fiyatla tahsis ettik. Onarımların tamamlanmasının ardından hemşehrilerimize konutlarını teslim edeceğiz” dedi.

Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Şehirlerarası Otobüs Terminali’miz şehrimize yakışmıyordu. Esnafımızı mağdur etmeden burayı da yeniledik. Gerçekten çok güzel bir yatırım oldu. 56 Milyon TL’lik yatırımla araç filomuzu geliştirdik. Geçtiğimiz yıl özel halk otobüslerimize toplamda 13 Milyon TL’lik maddi destekte bulunduk. Bu yıl ise desteğimizi 100 Milyon TL’ye çıkardık. Eğer bu destekleri sağlamamış olsak tam bilet 10 TL, indirimli bilet ise 6 TL olacaktı. Türkiye’ye örnek olacak bu çalışmamıza da Kahramanmaraş Modeli adını verdik. İmran Kılıç Bulvarı üzerinde 110 dönümlük bir alana tır garajı inşa edeceğiz” cümleleriyle noktaladı.