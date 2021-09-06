BBP’li Yardımcıoğlu, 'Yüzde 7 barajı BBP’ye karşı yapılmış stratejik bir hamledir'

İl ve ilçelerde kongrelerine devam eden Büyük Birlik Partisi’nin son yapılan anketlere göre oy oranın hızla arttığı gözlemleniyor. BBP'li Yardımcıoğlu, ‘’Barajın yüzde 7 olmasına biz karşı çıkıyoruz. BBP’ye karşı yapılmış stratejik bir hamledir. Biz bu hamleyi görüyoruz.’’ diyerek tepkisini ortaya koydu.

Büyük Birlik Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, partisinin gün geçtikçe oy oranının arttığını seçimlerde BBP olarak yer alacaklarını söyledi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan anket açıklamasında, ‘’Bağımsız faaliyetteki konsensüs araştırma ve analiz firmasının yapmış olduğu yüz yüze mülakat tekniği ile gerçekleştirilen ankette ‘’Genel Seçim Barajı yüzde 7 olduğunda oyunuzu kimse verirsiniz?’’ sorusuna Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden 5 Bin 270 kişiden yüzde 2,5 oranı Büyük Birlik Partisi cevabını verdi. Kararsız seçmen dağılımı yapıldığında oranını yüzde 3,3 leri bulduğu elimize ulaşan stratejik argümandır.’’ denildi.

Genel Başkan Mustafa Destici ‘’ Doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz, yanlışı babamızın oğlu dahi yapsa 'bu yanlıştır, doğrusu da şudur' deriz.’’ siyaset anlayışıyla çıktığı yolda yaptığı açıklamalar ile halkın desteğini arttırarak almaya devam ediyor.

Özellikle ekonomik olarak dar boğazdan geçen ülkemizde BBP Lideri Destici’nin Sinop İl Başkanlığı kongresinde söylediği, "Kanal, köprü, yol birkaç sene bekleyebilir ama vatandaş bekleyemez" çıkışı Cumhur ittifakında çatlak olarak yorumlanmıştı.

Televizyon ekranlarında daha çok yer almaya başlayan BBP Genel Başkanı ve Yardımcılarının açıklamaları da partinin oy oranının artmasında büyük etken gösteriyor.

Seçim desteği almadan siyaset anlayışını sürdürmeye devam eden Büyük Birlik Partisi’nin bu tavrı ise her kesimden takdir topluyor.

Büyük Birlik Partisinin 29 yıl içerisinde asla seçim desteği almadığı söyleyen Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yardımcıoğlu, ‘’ Barajın yüzde 7 olmasına biz karşı çıkıyoruz. BBP’ye karşı yapılmış stratejik bir hamledir. Biz bu hamleyi görüyoruz.’’ diyerek tepkisini ortaya koydu.

İşte o açıklamalardan satırbaşları:

-Büyük Birlik Partisi 29 yıl içerisinde tek bir kuruş kamu maliyesinden, maliye hazinesinden, fakirin fukarın bütçesinden bir kuruşu almamıştır. Ve almadan 29 yılda ayakta kalmayı başarmıştır. Bu şekilde hiçbir partinin de ayakta kalma şansı söz konusu değildir.

-Büyük Birlik Partisi’nin mecliste grubu olacak. Önümüzde bir seçim var. İnsanlar bıkmış yaka silkiyorlar. Ülkedeki iktidardan bıkmışlar. Ülkedeki muhalefetten de bıkmışlar.

-En son belediye seçimlerinde yüzde 2,5 oy almıştık zaten, ülkenin 4 te 1’inde seçime girmiştik. Tüm büyükşehirlerde seçime katılmamıştık. Bu halimizle yüzde 2,5 almıştık.

-Bundan sonra kendi partimizle seçimlerde yer alacağız.

- 20 yıllık iktidara baktığımızda insanlar AK Parti’ye kızıyorlar. İlk 10 yıl harika. Birinci AK Parti, İkinci Ak Parti hükümetlerinin olduğu dönem. Sonraki döneme bakıyorsun, aşkın heyecanın bittiği yerde her şey biter. O aşkı gittikçe kaybeden bir yapı görüyoruz.

-Her ne kadar biz hükümetin bir parçası değilsek de Cumhur İttifakının bir parçasıyız.

-Biz Büyük Birlik Partisi olaraktan PKK’nın ve PKK’nın işbirlikçilerinin olduğu bir yapının içinde olmayız.

-AK Parti’den kaçanlar bize oy verecek, Milliyetçi Hareket Partisi’nden kaçanlar Büyük Birlik Partisi’ne oy verecek. BBP ve MHP’den kaçıp İYİ Parti’ye gidenler de tekrar BBP’ye oy verecek. Ulusalcı çizgide olup da CHP’nin bu gün HDP ile arkadaşlık yapıyor olmasından rahatsız olan da Büyük Birlik Partisi’ne oy verecek.

-Karasızlar da Büyük Birlik Partisine oy verecek.

-Her alanda çözümlerimiz hazır. Ülkenin iktidarının da muhalefetinin de hayallerinin kalmadığını görüyoruz.

-Z kuşağı çok akıllar. Öfkeleniyorlar kızıyorlar. Çokta haklılar. Önemli olan onların düşüncelerini iyi analiz etmek.

-Cumhur ittifakının oyu düşmeyecek. AK Parti’den kaçanlar MHP’den kaçanlar BBP’ye verecek. Millet İttifakına kızanlar da BBP’ye oy verecek. İYİ Parti’nin tutumuna kızanlar da BBP’ye oy verecek.

-Barajın yüzde 7 olmasına biz karşı çıkıyoruz. BBP’ye karşı yapılmış stratejik bir hamledir. Biz bu hamleyi görüyoruz.

-İlla BBP’ye oy vermek için Muhsin Yazıcıoğlu gibi Mustafa Destici’nin de Hakk’a yürümesi mi gerekiyor.

-Denenmişi denemeye gerek yok. Seçim zamanı geldiğinde vaatler verip sonra milletin önünden kaçanları bir kenara bırakacaksınız.

-Hiçbir zaman çizgisini bozmamış yapıyız.

-AK Parti’ye gelince, Saadet Partisi’ne gösterilen muhabbet BBP’ye gösterilmiyor.

-Hazineden para almadan haydi bizimle yarışın. Hazineden alınan seçim desteğine karşıyız. Biz bu parayı halka, esnafa dağıtalım dedik. Hiç aldırış etmediler.