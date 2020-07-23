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Çağlayancerit’teki yapıların sadece yüzde 20’si betonarme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçedeki yapıların sadece yüzde 20’sinin betonarme olduğunu belirterek konuyla ilgili meclise soru önergesi verdi.

Çağlayancerit’teki yapıların sadece yüzde 20’si betonarme

Çağlayancerit’teki yapıların sadece yüzde 20’si betonarme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçedeki yapıların sadece yüzde 20’sinin betonarme olduğunu belirterek konuyla ilgili meclise soru önergesi verdi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:47

Aycan’ın soru önergesi şu şekilde;

Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçesinde konutların sadece %20 betonarmedir, geri kalanı ise deprem açısından güvenli değildir. Çağlayancerit ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik durumundan dolayı vatandaşımız kendi imkanlarıyla binaları depreme karşı dayanıklı şekilde yapacak imkanları bulunmamaktadır.

Bu kapsamda;

1- Çağlayancerit ilçe merkezinde betonarme, güvenli bina sayısını artırmak için mevcut bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma varsa hangi aşamadadır?

2- Dar gelirli aileler için Çağlayancerit İlçesinde sosyal konut projesi planlanmakta mıdır?

3- Çağlayancerit Belediyesinin 2015 yılında İstiklal Mahallesinde 293 ada, 26 parselde sosyal konut yapılması için Toplu Konut İdaresine tahsis edilen arsa ile ilgili herhangi bir proje plan var mıdır? Var ise hangi aşamadadır?

Son Güncelleme: 23.07.2020 11:57
Anahtar Kelimeler:
çağlayanceritKahramanmaraşSEFER AYCANMhp
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