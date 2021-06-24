CHP’li Öztunç ‘Tamamlanmayan 26 proje yüzünden toprağımız sulanamıyor’

Kahramanmaraş'ın yapılan etütlerle sulamaya elverişli arazi miktarının 857 bin 374 hektar, ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının ise 453 bin 440 hektar civarında olduğunun belirlendiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç;

“Ancak, bugüne kadar yapılan sulama tesisleri ile 98 bin 749 hektar sulanabilmekte, 7 bin 386 hektar arazi ise yeraltı suyu kullanılarak sulanabilmektedir. Bu durumda toplam sulanan arazi miktarının 106 bin 127 hektar olduğu görülmektedir. Bu miktar Kahramanmaraş'ın sulanabilir arazisinin yüzde 29 kısmına tekamül etmekte olup yüzde 71 oranında arazimiz sulanamamaktadır. Açıldığı söylenen barajların bazılarının sulama kanalları tamamlanmadığı için çiftçiye ulaşmıyor. Bazılarının ana projesinde eksikler bulunuyor” dedi.

ERDOĞAN GÖSTERMELİK AÇILIŞ YAPIYOR

Kahramanmaraş'ta açılışı yapılan birçok tesisi sıralayan Öztunç tepkisini şöyle sürdürdü: “AKP hayali açılışlar yapmakta pek usta. Kahramanmaraş'a her geldiğinde, yada düzenlenen törenlere uzaktan katıldığında onlarca projeyi hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, ya aldatılıyor, ya da kendisi milleti aldatıyor. Çünkü, ‘Açtık' dedikleri projeler hala açılmadı. Kimi proje aşamasında, kimi başlamış yarım bırakılmış, kimi de hiç konuşulmamış.

Sadece Kahramanmaraş değil, tüm Türkiye'de durum böyle. Pandemi döneminde tarımsal üretimin önemi kendisini bir defa daha ortaya çıkardı. Hal böyleyken, sadece Kahramanmaraş'ın imkan varken verimli arazisinin yüzde 71'inin sulanamamasının hesabının verilmesini bekliyoruz. 2012 ile 2017 arasında ihalesi yapılan sulama tesisleri neden bitirilmiyor? Etüt ve projesi tamamlanmış tesisler neden ihale edilmiyor. Bu soruların cevabını bekliyoruz.”

İŞTE ÖZÇTUNÇ'UN TAMAMLANMADIĞINI BELİRTTİĞİ PROJE LİSTESİ:

Sıra İli Sulama Tesisi İnşaata Başlan. Yıl

1 Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 3. Kısım 2017

2 Kahramanmaraş Andırın Geben Barajı Sulaması 2018

3 Kahramanmaraş Çağlayancerit Düzbağ Barajı Sulaması 2012

4 Kahramanmaraş Çağlayancerit Zeynepuşağı Barajı Sula 2013

5 Kahramanmaraş Çağlayancerit Zorkun Barajı Sulaması 2013

6 Kahramanmaraş Andırın Hapisağzı Barajı Sulaması 2013

7 Kahramanmaraş Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım 2013

8 Kahramanmaraş Göksun YeniyapanGöleti Sulaması 2018

9 Kahramanmaraş Pazarcık Armutlu Barajı Sulaması 2018

10 Kahramanmaraş Elbistan SarsapGöleti sulaması 2014

11 Kahramanmaraş Nurhak Kullar Barajı Sulaması 2014

12 Kahramanmaraş Göksun Büyükkızılcık Barajı Sulaması 2015

13 Kahramanmaraş OnikişubatKumarlı Barajı Sulaması 2015

14 Kahramanmaraş Andırın Çığşar Barajı Sulaması 2015

15 Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım 2015

16 Kahramanmaraş Pazarcık Büyüknacar Barajı Sulaması 2015

17 Kahramanmaraş Nurhak Barajı Sulaması 2016

18 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Çokyaşar Barajı Sulaması 2016

19 Kahramanmaraş Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım 2017

20 Kahramanmaraş Türkoğlu İmalı Barajı Sulaması 2016

21 Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 2. Kısım 2016

22 Kahramanmaraş Andırın Geben Kaleboynu Barajı Sulaması 2017

23 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu BaşdervişGöleti Sulaması 2017

24 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ağabeyli Barajı Sulaması 2017

25 Kahramanmaraş Göksun Bozhüyük Barajı Sulaması 2017

26 Kahramanmaraş Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım 2017