Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Afetzede illerimizi depremden sonra ziyaret etmiş, devletimizin sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Seçim döneminde de elimizi çekmedik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse 3'te biri oturulamaz hale gelmişti. Yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık.

"BİR SENE İÇİNDE 319 BİN KONUTU TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bir sene içinde 319 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yaşadığımız her felaket bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Bu önlemlerin en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi gündemde tutmaya çalıştık. TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar 1 milyon 200 bin proje üretti.

Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikiliyor. Bu istemezükçü ekip bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Her yolu denediler, her yalanı söylediler. Rantsal dönüşüm diye projelere kara çaldılar. Mülk sahiplerini tehdit ettiler. Milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için atılmadık iftira bırakmadılar.

Son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. Saldırganlıklarının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler. Vatandaşın yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs'tan sonra gördük. 14 Mayıs öncesi bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk işleri depremzedeleri sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerin bunların insafına bırakmayacağız.

Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi planlıyoruz. Şehirlerimiz bunları tamamladığımızda çok daha hazır hale gelecektir. Yardımsever iş insanları, Galatasaray Spor Kulübü'ne bu anlamlı destekleri için şahsım, milletim, ülkem adına teşekkür ediyorum.