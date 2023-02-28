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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Afşin’de deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Afşin’de deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

28 Şubat 2023 Salı 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesini ziyaret etti.

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dertlere ve sıkıntılara ortak olmak için Cumhur İttifakı olarak Afşin’de olduklarını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet olarak hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız” sözleriyle açıklamasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin’de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Toplam 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun her hangi bir sıkıntı kalmadı.”

Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşların maddi külfetlerini hafifletecek adımlar da attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evleri kullanılamaz hâle geldiği için kiraya çıkacak depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yaptıklarını, evini taşıyacak depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

“ACIMIZ NE KADAR BÜYÜK OLURSA OLSUN, İNANCIMIZ VE İRADEMİZ DE O DERECE KUVVETLİDİR”

Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına da, acil ihtiyaçları için 100 bin lira verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10’ar bin lira ödeme yapıyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş genelinde bu rakam 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaşıyor. Deprem bölgesinin tamamında, mart ve nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun 83 bin konutu ile 18 bin 681 köy evini Maraş’ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca, bu sayılar kesinleşecek.”

“Yitip giden canlarımızı geri getiremesek de, Allah’ın izniyle, ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden devletinize ve hükûmetinize güvenmenizi istiyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan“Depremzedelerimizi En Kısa Sürede Kalıcı Konutlara Kavuşturmak Için Yoğun Gayret Gösteriyoruz”
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