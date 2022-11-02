Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'a teşekkür etti!

AK Parti'nin haftalık grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısının ardından "istifa eden" Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a teşekkür etti. Yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ise başarılar diledi.

'ÜNAL'A PARTİMİZE VE ÜLKEMİZE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Erdoğan, "Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

21 Ekim'de Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuşan Mahir Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Ünal, "Sözlerim bağlamından koparılıyor. Ben siyasi bir demeç vermek için o açıklamayı yapmış değilim. Bir kitaptan bahsediyoruz, Cemil Meriç'in kitabından" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise grup toplantısında isim vermeden Ünal'a tepki göstermiş ve "Bizim tarih anlayışımız devrevi, coğrafya algımız dönemsel değildir. Tarih ve coğrafyaya baktığımızda gördüğümüz dağınık parçalardan, birbirinden kopuk paydalardan müteşekkil bir yapı da değildir. Tarih birdir ve bütündür, adı da Türk tarihidir. Coğrafya birdir ve bellidir, adı da Türk vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergâhından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Ünal, 31 Ekim'deki parti MYK'sının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.