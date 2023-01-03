Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!

TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini aralıkta yüzde 1,18, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Tüm gözler bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payına çevrildi.

"YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERİYORUM"

Bugün Ankara'da bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." Dedi.