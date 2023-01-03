Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal Mahallesinde Asfalt...
İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri Başladı
İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri...
Pazarcık Millet Bahçesi’nin Yolu da Yenilendi
Pazarcık Millet Bahçesi’nin Yolu da...
Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek Oluyor
Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek...
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

03 Ocak 2023 Salı 15:57

TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini aralıkta yüzde 1,18, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Tüm gözler bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payına çevrildi.

"YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERİYORUM"

Bugün Ankara'da bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Ve Emekli Maaş Artışını Yüzde 25 Olarak Duyurdu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!
MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!
MHP Kahramanmaraş il başkanlığında devir teslim gerçekleşti!
MHP Kahramanmaraş il başkanlığında devir teslim gerçekleşti!
Başkan Çevik: Asgari Ücret Ne Kadar Artarsa Artsın Hayat Pahalı
Başkan Çevik: Asgari Ücret Ne Kadar Artarsa Artsın Hayat Pahalı
Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı
Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı
İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması
İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber