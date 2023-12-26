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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş heyetiyle seçim toplantısı!

Toplantıda kentin tüm belediye başkanları, milletvekilleri ve Ak Parti Kahramanmaraş teşkilatı hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş heyetiyle seçim toplantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş heyetiyle seçim toplantısı!

Toplantıda kentin tüm belediye başkanları, milletvekilleri ve Ak Parti Kahramanmaraş teşkilatı hazır bulundu.

26 Aralık 2023 Salı 12:55

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile belediye başkanları; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek şehrin güncel durumuna ilişkin bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette heyet; 6 Şubat depremlerinin ardından şehirdeki güncel duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’a göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulleriyle; Sayın Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla Kahramanmaraş heyeti olarak şehrimizin güncel durumunu arz ettik. Zât-ı devletlerine şehrimize gösterdikleri teveccüh için şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş Heyetiyle Seçim Toplantısı!
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