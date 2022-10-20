Deva Partisi İl Başkanı Karatutlu: "Yetersiz ve Düzensiz Uçuşlar Sebebiyle Şehrimiz Gaziantep'e Mecbur Ediliyor"

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu’nun öncülüğünde Havaalanı önünde yapılan basın açıklamasında Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedoğlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

Kahramanmaraş Deva Partisi adına basın açıklamasına "ulaşım medeniyettir" diyerek başlayan Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uz.Dr. İrfan Karatutlu: “Ulaşım medeniyettir ve bu şehir hak ettiği hiçbir şeye layık görülmeden kötü şekilde yönetilmektedir.. Şehrin gelişmesi için harcanması gereken maddi ve manevi kaynaklar istişare edilmeden yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Kahramanmaraş şehrinde hizmet veren havalimanı 1996 yılında hizmete girmiştir. Kahramanmaraş Havalimanı, 20.07.2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir. Şehrimizde uygun saatlerde ve uygun şehirlere yapılan uçak seferleri sayesinde yıllar içinde uçan yolcu sayıları, 50-60 binlerden 2018 yılında 332.000'e çıkmıştır. Son dört yılda bu sayı iniş ve kalkış problemleri, uygun saatlerde olmayan, iptal edilen ve eksik seferler nedeniyle yarı yarıya (2022 eylül 133.000 yolcu) azalmıştır.

Kahramanmaraş havaalanı teknik ve fiziki konum olarak kullanıma uygun değildir ve acilen uygun bir konuma yeni bir havalimanı yapılmalıdır. Kahramanmaraş sefer sayısı azdır ve saatleri özellikle vatandaşın talepleri dışında değerlendirilmektedir. Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin olmazsa olmazı hava ulaşımıdır. Turizm potansiyeli yüksek ve nüfusu 1milyon 200 bin olmuş bir şehre bu havalimanı ve bu uçuş sayıları yakışmamaktadır. EXPO 2023'te gelecek katılımcıların uçuş yetersizliği sebebiyle çoğunun Gaziantep havalimanını kullanıp orada konaklayacağı kanaatindeyiz. Zira şehrimizde İstanbul’a günde bir sefer düzenlenirken Gaziantep’te günde 11-12 sefer yapılmaktadır.

Bir örnek verecek olursak 250.000 nufuslu Erzincan'dan hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanına her gün sefer düzenlenmektedir. Ancak Nüfusu 1.200.000 olan şehrimiz her konuda olduğu gibi yine sahipsiz bırakılmış ve yeterli seferler konulmamıştır. Ayrıca Erzincan'dan İstanbul'a ücret tarifesi 500-600 lira iken Kahramanmaraş'tan İstanbul'a olan seferlerde ücretler 1000-1100 TL gibi yüksek fiyatlardan ücretlendirilmektedir. Gördüğünüz gibi şehrimiz insanı birçok konuda olduğu gibi burada da hak etmediği şekilde adeta cezalandırılmaktadır.

Şehrin siyasi ve bürokratik temsilcileri bu konunun çözümü için gayret göstermek yerine komşu illerin hava alanlarını kullanmayı tercih etmektedir. Yetersiz ve düzensiz uçuşlar sebebiyLe şehrimiz Gaziantep'e mecbur edilmektedir ve acil olarak şehrimizin uçak seferleri sayıları artırılmalıdır ve halkın taleplerine uygun saatlerin düzenlenmesi yapılmalıdır.

Yıllardan beri iniş sorunlarının sebebi İLS cihazı olduğu söylenmekteydi ancak sorunun cihazdan değil yer seçiminden kaynaklandığı artık herkes tarafından bilinmektedir. Sorun havaalanının konumu ve fiziki şartlarıdır. Bu sebeple şehrimize yeni bir havaalanı yeri tahsis edilmelidir. Şehrimizin havalimanının şehrimize yakışır hale getirilmesi ve uygun konumda bir havalimanının yeniden inşaası konusunun Deva Partisi olarak şehrimizin en önemli problemlerinden biri olduğunu her fırsatta dile getireceğiz ve takipçisi olacağız. Yetkilileri ve şehrimizde iktidarın siyasi temsilcilerini acilen şehrimizin bu önemli sorununa çözüm bulmaya çağırıyoruz. " diyerek sözlerini tamamladı.