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Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı yaptırdığı ana ilişkin bir paylaşımda bulundu. MHP Lideri, herkesi aşı olmaya davet etti.

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı yaptırdığı ana ilişkin bir paylaşımda bulundu. MHP Lideri, herkesi aşı olmaya davet etti.

15 Ocak 2021 Cuma 12:51
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Merkez binasında koronavirüs aşısı yaptırdı. MHP Lideri o anlar ailişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, tüm vatandaşları aşı olamaya davet etti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.

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