Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Merkez binasında koronavirüs aşısı yaptırdı. MHP Lideri o anlar ailişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, tüm vatandaşları aşı olamaya davet etti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.