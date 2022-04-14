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Devlet Bahçeli, “Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum”

Partisinin grup toplantısında "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" diyen Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. Kulislerde, Bahçeli'nin bu sözlerle İYİ Partili Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu'na seslendiği öne sürüldü. Öte yandan Aydın'ın bu daveti bizzat kendi üzerine aldığı, "uşak" sözcüğünü bir zamanlar Bahçeli ile arasındaki şakalaşmalarda kullandığı öğrenildi.

Devlet Bahçeli, “Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum”

Devlet Bahçeli, “Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum”

Partisinin grup toplantısında "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" diyen Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. Kulislerde, Bahçeli'nin bu sözlerle İYİ Partili Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu'na seslendiği öne sürüldü. Öte yandan Aydın'ın bu daveti bizzat kendi üzerine aldığı, "uşak" sözcüğünü bir zamanlar Bahçeli ile arasındaki şakalaşmalarda kullandığı öğrenildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:40
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı grup toplantısında "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" ifadelerini kullandı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kastettiği ise merak konusu oldu.

"ONU DA SİZ BULUN"

Gazeteci Murat Yetkin'in "Mahallenin uşakları derken kimleri kastettiniz?" sorusuna Bahçeli, "Mahallenin kelimesi neyi anlatıyorsa onu siz bulun" yanıtını verdi. Yetkin ise, "MHP kulisinde kastettiğinin Aydın ve Ağıralioğlu durumundaki eski MHP'lilerin yuvaya dönmesi olduğu yorumu yaygın" ifadelerini kullandı.

AYDIN MI AĞIRALİOĞLU MU?

Kulislerde Bahçeli'nin, bir dönem MHP'de görev alan İYİ Partili Koray Aydın ile yine İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nu kastettiği konuşuldu.

"UŞAK" KELİMESİ ÜZERİNDEN MESAJ

Bu konuya köşesinde yer veren İsmail Saymaz, İYİ Parti kulislerini yokladığını belirtip şunları not düştü: "Koray Aydın, Bahçeli'nin doğrudan kendisine seslendiğini düşünüyor. İki nedenle: Hem Ağıralioğlu'nun MHP geçmişi yok. Hem de "Uşak" sözcüğü bir vakitler Bahçeli ile Aydın arasındaki şakalaşmalarda çok defa sarf edilmiş. Bu, Trabzonlu Aydın'ın sıklıkla kullandığı bir sözcük. Ancak MHP'den Aydın'a bir haber ya da elçi gönderilmemiş. Zaten Aydın da çevresine "Asla!" diyor."

İYİ PARTİ'DEKİ TÜM GÜCÜ ELİNDEN ALINDI

Koray Aydın son olarak İYİ Parti'nin A takımından dışlanması ile gündeme gelmişti. Meral Akşener, teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın'ı Siyasi İşler Başkanlığı'na almıştı. Teşkilatlar ise doğrudan Akşener'e bağlanmıştı. Bu hamle, Aydın'ın partiden dışlandığı yönünde yorumlanmıştı.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
Anahtar Kelimeler:
“Mahallenin Uşaklarını Milliyetçi Harekete Davet Ediyorum”Devlet Bahçeli
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