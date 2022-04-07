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Devlet Bahçeli’yi küplere bindiren anket!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından, kendilerini düşük gösteren anketçilere seslendi. Anketçilerin MHP'ye karşı bir oyun içerisinde olduğunu belirten Bahçeli, "Bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır" dedi. MHP son olarak MetroPOLL Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette, yüzde 5.4 oyla baraj altı kalmıştı.

Devlet Bahçeli’yi küplere bindiren anket!

Devlet Bahçeli’yi küplere bindiren anket!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından, kendilerini düşük gösteren anketçilere seslendi. Anketçilerin MHP'ye karşı bir oyun içerisinde olduğunu belirten Bahçeli, "Bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır" dedi. MHP son olarak MetroPOLL Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette, yüzde 5.4 oyla baraj altı kalmıştı.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:45
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Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Bahçeli'nin konu başlıkları arasında, bir süreden bu yana olduğu gibi yine anketçiler vardı.

"MHP ORANLARA SIKIŞTIRILAMAZ"

Anketlerde partisinin düşük gösterilmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınanamaz. Türklüğün baraja takılacağını öne sürenler akıl dağılması yaşayan, aidiyet buhranı geçiren münafıklar korosudur" dedi.

"KANDİL'DE Mİ GEZİYORSUNUZ?"

Anket şirketlerine "CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" diye tepki gösteren Bahçeli, "Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi? geziyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİZİN TOPUNUZU YERLE YEKSAN EDECEĞİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin anket şirketlerinin topunu yerle yeksan edecek gücü olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: " Mhp'ye düşmanlık Türkiye'ye açılmış ihanet cephesidir. Bizim buna karşı elimizdeki güç imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Bu vesileyle lejyoner anketçilere diyoruz ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüzüz dahi olmayacaktır."

MHP, METROPOLL'ÜN ANKETİNDE BARAJ ALTI KALDI

MetroPOLL Araştırma tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 34.9 tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirtti. Aynı ankette CHP'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 24.9, İYİ Parti'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 16, HDP'yi tercih edeceklerin oranı ise yüzde 12.3 olarak belirlendi. MetroPoll'ün anketinde en sert düşüşü ise yüzde 5.4'lük kesimin desteğini alan MHP'nin yaşadığı görüldü.

İşte o anket:

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli’yi Küplere Bindiren Anket!
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