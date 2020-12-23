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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında çok önemli başlıklar vardı. Erdoğan CHP'deki tacizler, yolsuzluklar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı skandal çıkışa da konuşmasında yer verdi. Uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na "Sen kendinde misin ya?" diyen Erdoğan üniversite öğrencilerine de burs müjdesi verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından son dakika müjdesi ve öne çıkanlar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında çok önemli başlıklar vardı. Erdoğan CHP'deki tacizler, yolsuzluklar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı skandal çıkışa da konuşmasında yer verdi. Uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na "Sen kendinde misin ya?" diyen Erdoğan üniversite öğrencilerine de burs müjdesi verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından son dakika müjdesi ve öne çıkanlar

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti haftalık grup toplantısında partililere hitap etti. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında çok önemli başlıklar var. İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın da öne çıkanlar;

"İFTİRA VE YALANDAN UZAK HER ELEŞTİRİYE SAYGILIYIZ"

TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçe, tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Önemli olan yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız.

Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir.

Şahsımıza, partimize, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki kini, nefreti yansıtmaktan ibarettir. "Eskiler üslub-u beyan ayniyle insan1" diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.

1 DOĞRUYA 9 YALAN KATIYORLAR

Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar.

Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor.

"BU İDDİALARDAN ARINMADAN MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYIN"

Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR TACİZ OLAYU DUYMAYALIM!

Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.

SEN KENDİNDE MİSİN YA?

Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?

BU GARABETİ DE İSTANBUL'DA YAPTILAR

Bu zihniyet Mevlana'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yer ile yeksan etmeye kalktı. Milletimizin yıktığı Kur'an-ı Türkçe okutma garabeti mevlevilik adı altında İstanbul'da sergilendi. Kimsenin inancımıza, kültürümüze, meşrebimize el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz.

BU ZİHNİYETİ VE ONA GÖREV VERENLERİ TANIYORUZ

PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerinni üzerimize salanlarla bunların içeride borazanlığını yapanlar aynı kapıya çıkıyor. 17-25 Aralık'ta TBMM kürsüsünden bu örgütlerin montaj kasetlerini sallayanlara bu görevi kimin verdiğini biliyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken TV karşısında demokrasinin batışını bekleyenleri biliyoruz. Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken mazlumlara terörist diyen zihniyettir. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkanlardır. Türkiye'ye gelmeyin mesajı verenlerdir.

BAŞINDAKİ KİŞİ BU KADAR ALÇALDI

Bunlar Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi içinde faşizmin en büyüğünü uygulayandır. Milletvekili pazarlarken bile demokrasiden söz edenlerdir.

Bu zihniyetin başındaki kişi "uyuşturucudan vergi alalım" diyecek kadar alçalmış biridir. ktidari dışarıdan kırpılan gözlerde aradıkları sürece kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİK, AMA MİLLETİMİZİN HAKKINI ÇİĞNETMEDİK

2020 yılında koronavirüs nedeniyle sadece sağlık alanında değil birçok alanda sıkıntılı günler geçirdik. Karşılaştığımız bedel ne olursa olsun aziz milletimizin hak ve çıkarlarını kimseye çiğnetmedik. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye denince akla ilk insanlık, adalet, haysiyetli dış politika geliyor.

Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe maruz kaldığı saldırıların şiddeti de artıyor.

TÜRKİYE DEMOKRASİNİN NAMUSUNU KURTARMIŞTIR

Ancak terörü de ezmeye, inlerine girmeye devam edeceğiz. NATO'da da teröristlerle göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye'dir. Libya'da darbecilere karşı meşru hükümete destek vererek demokrasinin namusunu kurtaran da Türkiye olmuştur. Somali'nin yeniden istikrar kavuşmasına imkan sağlamıştır. Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma düzeninin sona ermesine imkan sağladık.

(Soydaşlarımızın ölüme terk edildiği) Boraltan faciasının müsebbiplerinin Karabağ'daki adımlarımızı anlamasını elbette beklemiyoruz.

TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ ANLASINLAR

Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyeceği başta müzmin muhalefet olmak üzere artık herkes tarafından idrak edilmelidir. Kimseye önyargılı değiliz. Gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu elbette biliyoruz. Ancak bunu başarak azme, dirayete ve kabiliyete sahiptir.

2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI

Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum.

AİHM "DEMİRTAŞ" KARARI

Bu mahkemeler iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai olarak açıklamıştır. AİHM gibi mahkemeler bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez. Terör örgütünün şiddet eylemini kınmamayı teröre destek olarak niteleyen bir mahkemenin 6-8 ekim olaylarının talimatını verene böyle bir karar alması çifte standarttır. Siyasetç maskeli onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bilmiyorlarsa biz bunu devamlı söyleyeceğiz. Bu iki yüzlülüktür.

BUNA TAHAMMÜL ETMEYİZ

Aynı mahkemenin FETÖ davaları için tanıkacağı tavrın işaretlerini şimdiden görüyoruz. FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standart ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

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