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Fatih Erbakan miting için Kahramanmaraş’a geliyor!

Türkiye’nin trendi hızla yükselen partisi Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Eski günlerini yeniden yakalamayı hedefleyen Yeniden Refah’ta Lider Erbakan miting ve ziyaretler için Kahramanmaraş’a geliyor.

Fatih Erbakan miting için Kahramanmaraş’a geliyor!

Fatih Erbakan miting için Kahramanmaraş’a geliyor!

Türkiye’nin trendi hızla yükselen partisi Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Eski günlerini yeniden yakalamayı hedefleyen Yeniden Refah’ta Lider Erbakan miting ve ziyaretler için Kahramanmaraş’a geliyor.

05 Mart 2024 Salı 16:23

31 Mart Yerel Seçimlerine Kahramanmaraş’ta iddialı bir şekilde hazırlanan Yeniden Refah Partisi, Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı Kahramanmaraş’ta ağırlayacak. Kahramanmaraş’ta iki gün kalması beklenen Erbakan 5 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Adıyaman’dan Yeniden Refah’ın iddialı olduğu Çağlayancerit’te Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirecek. Burada da Çağlayanceritlilere seslenecek olan Erbakan, vatandaşlardan belediye başkan adayı Üzeyir Kızılseki’ye destek isteyecek.

Aynı gün Pazarcık SKM açılışını gerçekleştirecek olan Erbakan akşam saatlerinde Türkoğlu mitingine katılacak. Yine Partisinin en iddialı olduğu ilçelerdin biri olan Türkoğlu’nda vatandaşlara seslenecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan geceyi Kahramanmaraş’ta geçirecek. Erbakan’ın ziyaretindeki 2’inci günü de yoğun bir şekilde sürecek. 2’inci günün ilk ziyareti Andırın’da yapılacak. Ardından ara yoldan Göksun’a gidecek olan Erbakan burada da onbinlere seslenmesi bekleniyor.

Sırasıyla Afşin ve Elbistan Seçim Koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan akşam saatlerinde aday tanıtım ve proje tanıtım lansman toplantısına katılacak. Adayları basına tanıtacak, büyükşehir adayı Aydoğar’ın projelerini görecek. Genel Başkanları Erbakan’ın Kahramanmaraş programına tüm hemşerilerini davet eden Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyüşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, “Hemşerilerimiz mutlaka genel başkanımızı dinlemeye gelsinler. Siyasette müstesna bir isim olan Saygı Değer Genel Başkanımız ülkemiz için gecesini gündüzüne katıyor, dur durak bilmeden çalışıyor. Ülkemizin temiz siyasetçilere, halkıyla bir olan siyasetçilere ihtiyacı var” dedi.

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