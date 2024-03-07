Fırat Görgel “Teknik odalarımızın görüşünü önemsiyoruz”

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, kusursuz bir ekip portresi çizerek Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Necati Okay, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’yla birlikte Teknik Meslek Odalarını ziyaret etti. Görgel'in Kahramanmaraş’ın yeniden inşa ve ihyasında tecrübe ve önerileriyle önemli bir yere sahip olan meslek oda ziyaretlerinin ilk durağı İnşaat Mühendisleri Odası oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran ve yönetimiyle bir araya gelen Görgel, inşaat mühendislerin hem kendi sorunları hem de şehrin sorunlarıyla ilgili öneri ve taleplerini dinledi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Verimli geçen görüşmenin ardından sırasıyla Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Rıza Açıksarı ve Yönetimini, Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bahattin Uylukçu ve yönetimini ziyaret eden Görgel’in Meslek odalarındaki ziyaretinin o günkü son durağı ise Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği oldu. İl Temsilcisi Volkan Dalyan ve yönetimiyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel her görüşmede çok değerli fikirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Sonra sırasıyla Kasiad Başkanı Sıddık Ciğer ve yönetimini, İnsan ve Değer Hareketi, İhya Vakfı, Harp Malulü - Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Rıdvan Hoca Vakfı, İlim Yayma Cemiyetini ziyaret etti.

ODALARIMIZIN ŞEHRİMİZLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL ÖNERİLERİ VAR

Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Görgel şöyle konuştu, “Bugün İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odalarımızı ve derneklerimizi ziyaret ediyoruz.Bu ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor, istişare ediyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kahramanmaraş'la ilgili çok önemli ve güzel fikirleri var. O istişarenin sağlanmasından, yani bu ekibin bu istişareye açık bir ekip olmasından memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz de bundan sonraki süreçte bunun sürekli gelişerek devam edeceğini kendilerine bir taahhüt olarak bildiriyoruz. Hem iş adamlarımızla hem odalarımızla güzel bir sinerji var. Bize olan güvenlerini dile getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize olan güvenlerini dile getiriyorlar.

ODALARIMIZLA İLGİLİ İSTİŞARELERİMİZ SÜRECEK

Tabii Kahramanmaraş bir yapılanma sürecini şu anda gerçekleştiriyor. Bu noktada herkes aslında işlerin nasıl gittiğini görüyor. Burada yoğun bir çalışma var. Bu çalışmaların da üzerine her geçen gün bir katkı sunma noktasında bir irade ortaya koyuyoruz. Bugün Onikişubat Belediye Başkan Adayımız, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız, İlçe Başkanımız bizler bu noktada odalarımızı dinledik. Devam eden süreçte de neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben çok feyiz aldım açıkçası. Çok yararlandım. Onların da memnun olduğunu görmek beni ayrıca memnun etti. İnşallah tek amacımız, ortak paydamız olan Kahramanmaraş'ı ileriye götürmek noktasında çalışmaya devam edeceğiz.

ODALARIMIZIN ÖNERİ VE TALEPLERİYLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Bununla birlikte Kahramanmaraş'ta şu anda devam eden rezerv alanların durumlarıyla ilgili daha çok merak edilen sorular vardı. Onikişubat Adayımız Hanifi Toptaş başkanımızın önceden İmar Komisyon Başkanı olması nedeniyle Hanifi Başkanımız ve bizler o meraklıları giderme anlamında sorularını cevaplandırdık. Tabii bundan sonra mevzuat anlamında bazı değişiklikleri istedikleri talepleri vardı. Onlarla ilgili biz de notlarımızı aldık. İnşallah gereken yerlere onları da ileteceğiz. Kahramanmaraş için biz de hayallerimizi anlattık, onlar da sağ olsunlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. Bir de tabii odalarımızın fiziki anlamda daha iyi koşullarda hizmet verme istekleri var. Biz de o noktada adım atabileceğimizi belirtik. Oda temsilcilerimiz bir projeyle beraber bir araya gelecekler. Bize bir yol haritası sunacaklar. Biz de inşallah onu beraberce istişare edeceğiz” dedi.