Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Fırat Görgel “Teknik odalarımızın görüşünü önemsiyoruz”

Yerel seçim çalışmalarını teknik meslek odalarıyla sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Teknik odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Çok güzel fikirleri var, güvenleri tam. Yönetimimizde o güzel fikirlerin hepsi uygulamaya geçecek” dedi.

Fırat Görgel “Teknik odalarımızın görüşünü önemsiyoruz”

Fırat Görgel “Teknik odalarımızın görüşünü önemsiyoruz”

Yerel seçim çalışmalarını teknik meslek odalarıyla sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Teknik odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Çok güzel fikirleri var, güvenleri tam. Yönetimimizde o güzel fikirlerin hepsi uygulamaya geçecek” dedi.

07 Mart 2024 Perşembe 14:07

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, kusursuz bir ekip portresi çizerek Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Necati Okay, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’yla birlikte Teknik Meslek Odalarını ziyaret etti. Görgel'in Kahramanmaraş’ın yeniden inşa ve ihyasında tecrübe ve önerileriyle önemli bir yere sahip olan meslek oda ziyaretlerinin ilk durağı İnşaat Mühendisleri Odası oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran ve yönetimiyle bir araya gelen Görgel, inşaat mühendislerin hem kendi sorunları hem de şehrin sorunlarıyla ilgili öneri ve taleplerini dinledi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Verimli geçen görüşmenin ardından sırasıyla Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Rıza Açıksarı ve Yönetimini, Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bahattin Uylukçu ve yönetimini ziyaret eden Görgel’in Meslek odalarındaki ziyaretinin o günkü son durağı ise Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği oldu. İl Temsilcisi Volkan Dalyan ve yönetimiyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel her görüşmede çok değerli fikirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Sonra sırasıyla Kasiad Başkanı Sıddık Ciğer ve yönetimini, İnsan ve Değer Hareketi, İhya Vakfı, Harp Malulü - Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Rıdvan Hoca Vakfı, İlim Yayma Cemiyetini ziyaret etti.

ODALARIMIZIN ŞEHRİMİZLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL ÖNERİLERİ VAR

Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Görgel şöyle konuştu, “Bugün İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odalarımızı ve derneklerimizi ziyaret ediyoruz.Bu ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor, istişare ediyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kahramanmaraş'la ilgili çok önemli ve güzel fikirleri var. O istişarenin sağlanmasından, yani bu ekibin bu istişareye açık bir ekip olmasından memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz de bundan sonraki süreçte bunun sürekli gelişerek devam edeceğini kendilerine bir taahhüt olarak bildiriyoruz. Hem iş adamlarımızla hem odalarımızla güzel bir sinerji var. Bize olan güvenlerini dile getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize olan güvenlerini dile getiriyorlar.

ODALARIMIZLA İLGİLİ İSTİŞARELERİMİZ SÜRECEK

Tabii Kahramanmaraş bir yapılanma sürecini şu anda gerçekleştiriyor. Bu noktada herkes aslında işlerin nasıl gittiğini görüyor. Burada yoğun bir çalışma var. Bu çalışmaların da üzerine her geçen gün bir katkı sunma noktasında bir irade ortaya koyuyoruz. Bugün Onikişubat Belediye Başkan Adayımız, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız, İlçe Başkanımız bizler bu noktada odalarımızı dinledik. Devam eden süreçte de neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben çok feyiz aldım açıkçası. Çok yararlandım. Onların da memnun olduğunu görmek beni ayrıca memnun etti. İnşallah tek amacımız, ortak paydamız olan Kahramanmaraş'ı ileriye götürmek noktasında çalışmaya devam edeceğiz.

ODALARIMIZIN ÖNERİ VE TALEPLERİYLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Bununla birlikte Kahramanmaraş'ta şu anda devam eden rezerv alanların durumlarıyla ilgili daha çok merak edilen sorular vardı. Onikişubat Adayımız Hanifi Toptaş başkanımızın önceden İmar Komisyon Başkanı olması nedeniyle Hanifi Başkanımız ve bizler o meraklıları giderme anlamında sorularını cevaplandırdık. Tabii bundan sonra mevzuat anlamında bazı değişiklikleri istedikleri talepleri vardı. Onlarla ilgili biz de notlarımızı aldık. İnşallah gereken yerlere onları da ileteceğiz. Kahramanmaraş için biz de hayallerimizi anlattık, onlar da sağ olsunlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. Bir de tabii odalarımızın fiziki anlamda daha iyi koşullarda hizmet verme istekleri var. Biz de o noktada adım atabileceğimizi belirtik. Oda temsilcilerimiz bir projeyle beraber bir araya gelecekler. Bize bir yol haritası sunacaklar. Biz de inşallah onu beraberce istişare edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel “Teknik Odalarımızın Görüşünü önemsiyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Erbakan coşkusu!
Kahramanmaraş’ta Erbakan coşkusu!
Fatih Erbakan miting için Kahramanmaraş’a geliyor!
Fatih Erbakan miting için Kahramanmaraş’a geliyor!
Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!
Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!
İrfan Karatutlu: “Kurtuluşumuzda hükümetten bir bakan bile göremedik”
İrfan Karatutlu: “Kurtuluşumuzda hükümetten bir bakan bile göremedik”
Mehmet Akpınar “Doğukent, hibe ve verilen kredilerle çözülür”
Mehmet Akpınar “Doğukent, hibe ve verilen kredilerle çözülür”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber