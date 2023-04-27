Hasan Gezginç, “14 Mayıs’ta ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı neticeler alacağız”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, şehrin Onikişubat ilçesinde bulunan Doktor Sait Bulvarı ve Çocuk hastanesi civarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“Şehir hızla normalleşiyor”

Yapmış olduğu esnaf ziyaretini değerlendiren Milletvekili Adayı Gezginç, “Doktor Sait Bulvarı ve Çocuk hastanesi civarında esnaf ziyaretleri yaptık.Bir takım STK ve meslek örgütlerini ziyaret ettik. Deprem sonrası halkımız moralsiz ve yorgundu ama son günlerde gözlemlediğimiz kadarıyla bir iyileşme söz konusu. İnsanlarımızın morali toparlanmış normal hayata mümkün olduğunca dönmeye başlamış”diye konuştu.

“Partimize olan teveccüh artıyor”

İlk günkü aşk ile seçim çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Gezginç,“Vatandaşlarımızın partimize ve bize olan teveccüh’te sevindiricidir. Vatandaşlarımızın partimize ve bize olan teveccühü bizleri çok daha gayretlendirdi. Biz büyük bir gayret ve öz veriyle ilk günkü aşk ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında adımlar atıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte şehir olarak aşacağımızı düşünüyorum. Allah’ın izniyle 14 Mayıs genel seçimlerinde ülkemiz içinde şehrimiz içinde hayırlı neticeleri alacağımdan hiçbir şüphem yok” ifadelerine yer verdi.