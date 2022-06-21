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İrfan Karatutlu, ‘Milletvekilimiz Yenereoğlu’na Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz’

Deva Partisi İl Başkanı Uzman Doktor İrfan Karatutlu, Deva Partisi Milletvekili ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu’na yapılan çirkin saldırılara ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İrfan Karatutlu, ‘Milletvekilimiz Yenereoğlu’na Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz’

İrfan Karatutlu, ‘Milletvekilimiz Yenereoğlu’na Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz’

Deva Partisi İl Başkanı Uzman Doktor İrfan Karatutlu, Deva Partisi Milletvekili ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu’na yapılan çirkin saldırılara ilişkin basın açıklamasında bulundu.

21 Haziran 2022 Salı 10:43
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Konuya ilişkin İl Başkanı Uzman Doktor İrfan Karatutlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

” Değerli basın mensupları, Bugün, DEVA Partisi’nin tüm Türkiye’deki teşkilatı olarak basının karşısındayız. Milletvekilimiz ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu’na yapılan çirkin saldırılara Türkiye’nin 81 ilinde güçlü bir şekilde itiraz ediyoruz.

Bugün Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan genel merkezimizde konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar.

Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü; dün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlamıştır.

Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır.

Şunu özenle belirtmek gerekir ki; muhatabımız zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir.

Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli basın mensupları, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımıza, Milletvekilimize, Yol Arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz. Genel Başkanımızın vurguladığı gibi; önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz.

Bizler, DEVA Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.”

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İrfan Karatutlu‘Milletvekilimiz Yenereoğlu’na Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz’
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