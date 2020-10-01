İyi Parti'den Deva Parti'sine hayırlı olsun ziyareti

Karşılıklı hayırlı olsun temennilerinde bulunulan toplantıda Deva Partisi İl Kurucu Başkanı Dr.İrfan Karatutlu ve Yönetim Kurulu heyeti ile İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel ve Yönetim Kurulu heyeti hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Deva Partisi İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu partinin teşkilatlanması, temel alanlardaki politikaları ilgili İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel'e bilgilendirmelerde bulundu. Karşılıklı sohbet havasında geçen görüşmede ülke meseleleri kısa başlıklar halinde değerlendirildi. Deva Partisi İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu muhalefet olarak bu şekilde birlikte hareket etmek istedikleri dile getirerek İyi Parti İl başkanı Ahmet Çabukel ve heyetine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda yerel sorunlara ağırlık veren bir siyaset anlayışı içerisinde olacaklarını söyleyen ve ülkemizin zor dönemlerden geçtiğini dile getiren taraflar , Türkiye'nin her alanda çok daha iyi bir yönetime layık olduğunu ve ülkenin geleceği için çalışmak, politika üretmek ve öncelikle Kahramanmaraş'ın yerel sorunları ve vatandaşların siyasetten beklentilerini karşılamak zorunda olduklarını belirttiler. Ziyaretin sonunda Deva Partisi İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve İl Yönetimine bu nazik ziyaretleri için teşekkür etti.